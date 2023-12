El video que publicó Sevilla de una práctica de Diego Alonso y que fue objeto de burlas de los hinchas

El community manager de Sevilla expuso al entrenador uruguayo Diego Alonso a una andanada de críticas de parte de los hinchas del club, luego de postear un video con el entrenamiento de este jueves.

En la edición del video del entrenamiento se mostraron distintas secuencias de ejercicios de activación.

Y los hinchas lo tomaron como que la práctica fue lenta, carente de intensidad y que esa forma de entrenar es lo que después se lleva a la cancha.

Sevilla jugó el martes de visitante por la Champions (perdió 2-1 con Lens) y este jueves retomó los entrenamientos con la mira puesta en el partido del sábado ante Getafe.

Es evidente que después de un viaje de regreso, los jugadores hacen ejercicios livianos y van de menos a más en cuanto a intensidad y diversidad de trabajos hasta realizar fútbol y un ensayo táctico de cara a un encuentro.

Sin embargo, los hinchas dieron claras muestras de que ese no era el contenido que necesitaban ver. Porque interpretaron que esa es la forma en que entrena el Sevilla de Alonso.

En 13 partidos con Alonso como entrenador, Sevilla ganó dos partidos por Copa del Rey pero no obtuvo triunfos por LaLiga ni por la UEFA Champions League donde los andaluces terminaron últimos en el grupo sin poder avanzar a octavos de final y quedando incluso afuera de su torneo fetiche, la Europa League. Su eficacia es de apenas un 28%.

Este fue el video que posteó Sevilla en su cuenta de X.

Algunas de las reacciones que generó el video entre los hinchas del club fueron del tenor de: "Lo de que se juega como se entrena es un claro ejemplo en este vídeo eh. Que barbaridad". "Se juega como se entrena, he visto mas intensidad en niños benjamines. Cada día mas lamentable". "Espero que esté a cámara lenta lo que han subido , si no es que no me lo explico...". "No me extraña que en los partidos no corran, si es que llegan muertos... esos entrenamientos son inhumanos!! Yo diría que les deben dar al menos un par de días de descanso porque van a tener pesadillas con esas gomas".

Los resultados no son para nada buenos y para colmo de males, el community manager le hizo a Diego Alonso un gol en contra.