Carlos Nicola tras su salida de la selección de Uruguay: "Las faltas de respeto" de Bielsa y la ausencia de alegría de los jugadores al llegar al Complejo

Sin embargo, cuando Marcelo Bielsa asumió el mando, se dieron una serie de conversaciones que fueron deteriorando la relación profesional entre el entrenador argentino y Nicola. "En una de las primeras charlas que tuve con Bielsa, me planteó que necesitaba un período de tres meses a prueba. Me pareció bárbaro y sano, porque no sabíamos cómo trabajábamos juntos", explicó Nicola este viernes en Sport 890, reconociendo que entendía el interés de Bielsa en evaluar su estilo de trabajo.

Las complicaciones contractuales

Una vez completados los tres meses de prueba, Nicola esperaba una renovación más estable y prolongada, pero Bielsa propuso un sistema de contratos de renovación trimestral. Este esquema, que Nicola no consideraba adecuado para alguien con su trayectoria de más de una década en la selección, generó las primeras fricciones. “Yo le dije que no aceptaba porque no era lo que habíamos hablado inicialmente. Tuvimos un buen ida y vuelta de ideas, y él me explicó que si no estaba conforme con mi trabajo, simplemente no renovaría el contrato, sin que eso fuera un despido formal”, agregó el exentrenador de arqueros del combinado nacional.

A pesar de las discusiones, 10 días después le presentaron a Nicola un contrato con condiciones que consideraba inadecuadas. Propuso algunas modificaciones, las cuales tardaron en ser evaluadas. Cuando finalmente se alcanzó un acuerdo, Giordano le informó que Bielsa había tomado su rechazo inicial como definitivo, lo que significó el final de su vínculo con la selección. "Bielsa tomó como una negativa mía el no haber aceptado de inmediato y no había vuelta atrás", explicó Nicola, haciendo hincapié en la falta de flexibilidad por parte del equipo técnico.

Un proceso de salida no cerrado

Nicola señaló que aún no ha podido cerrar formalmente su salida de la AUF, lo que lo ha mantenido en una situación de incertidumbre desde abril. "Al día de hoy no pude cerrar la desvinculación. Respeté los momentos, pero necesito cerrar mi etapa", declaró Nicol a.

Un ambiente laboral deteriorado

Uno de los aspectos más duros de las declaraciones de Nicola es su percepción del deterioro del ambiente laboral bajo la dirección de Bielsa. "Decirle a una persona ‘esto es un desastre’ o ‘vende humo’ son faltas de respeto", afirmó Nicola, refiriéndose a los comentarios que Bielsa hacía hacia otros integrantes del equipo técnico. Si bien aclaró que nunca fue blanco directo de esos excesos, señaló que el ambiente en el Complejo se había vuelto mucho menos armonioso.

Nicola también mencionó que este cambio de ambiente ha impactado a los propios jugadores. Aunque se mantuvieron comprometidos con la selección, percibía una pérdida de entusiasmo. “Yo no los he visto con la misma alegría que antes”, declaró, reflejando cómo el malestar dentro del equipo técnico se trasladó también al plante.

"He escuchado al Maestro (Tabárez) algunas veces. Él creía que las relaciones interpersonales potenciaban a que cada uno tuviera un rendimiento mayor. Ir al Complejo en esas condiciones era un motivo de alegría" dijo el exarquero de Nacional, quien agregó: “Hoy se ha descuidado y no está el mismo respeto desde la cabeza hacia abajo, eso genera que empiecen desmotivaciones, que la gente no esté contenta. Se viene una Copa América y pesa ir a la Copa América, cuando antes era 'qué bueno que viene la Copa'" agregó.

Un final frustrante y la búsqueda de nuevas oportunidades

Nicola continúa en la búsqueda de nuevas oportunidades para aplicar su experiencia en la formación de arqueros, pero el proceso de desvinculación incompleto con la AUF ha dificultado su avance. Mientras tanto, su legado en la selección sigue vivo en los jugadores con los que trabajó, quienes han expresado su respeto y gratitud hacia su trabajo.