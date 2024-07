Jamie Báez en su presentación: "Llegué a un club gigante, que está creciendo y Peñarol está dando el ejemplo"

"Tengo solo palabras de agradecimiento a Peñarol. Llegué a un club gigante, me sorprendió para bien, la imagen, la infraestructura, se ve que está creciendo mucho y esto es lo que necesita el fútbol uruguayo, y Peñarol está dando el ejemplo", dijo en el inicio de su presentación.

Y agregaó: "Es un club del que soy hincha desde niño y estoy emocionado de estar acá. Espero poder aportar lo mío para poder conseguir títulos".

Báez sostuvo que "la calidad de jugadores que hay es muy buena, los entrenamientos son muy intensos y estoy muy feliz en todos los aspectos".

"En los últimos años maduré mucho como jugador. Me fui como segunda punta y hoy en día puedo jugar por los dos lados en los laterales. He jugado en varias posiciones de la cancha en distintas competencias. Aprendí a moverme dentro de la cancha y creo que eso es lo máximo de darle al equipo", añadió.

Báez expresó: "Tengo expectativas, pero tranquilo. Hoy (este miércoles) por ejemplo, vi cómo se entregan y cuánto meten mis compañeros y eso me deja tranquilo".

Acerca de lo que habló con Diego Aguirre explicó: “No he hablado mucho con él, pero sí sentí su apoyo que es algo muy importante para mí, que también me deja trabajar tranquilo y ser positivo para todo lo que viene”.

El flamante futbolista aurinegro habló de por dónde se mueve en la cancha.

"En los últimos años, las posiciones en las que me sentí más cómodo fue de extremo por las dos bandas. Pero también soy un jugador que se sacrifica mucho por el equipo y ayuda en las bandas a mis compañeros de defensa".

Según expresó Báez, "es difícil volver después de tanto tiempo. Quieras o no, yo me cree un mercado y casi siempre los clubes, me llamaban a mí últimamente. Dejé una imagen muy buena. Dejar eso para venir acá, también era un riesgo, pero tenía ganas de venir".

Consultado acerca de si está para jugar el clásico ante Nacional del domingo, también habló.

"Todavía tengo que retocar un poco la parte física, más allá de que me entrené por mi parte antes de venir. Espero, si me toca, estar a la altura, y seguramente lo que no va a faltar es el empeño y las ganas".

Y añadió: “Se te pasan muchas cosas. Desde chico viendo clásicos y es difícil no pensar en varios goles, jugadas que marcaron la historia y eso es un sueño que uno tiene. Llegar a esa altura es algo que marca”.

A la hora de indicar a quién ve como el jugador más destacado de este plantel, Jaime Báez no dudó.

"Leo (Fernández) es el que está marcando la diferencia y es un jugador al que hay que cuidar. También está Maxi Olivera que lo que corre y lo que mete es tremendo. Hay un muy buen equipo, lo comprobé estando dentro de la cancha", indicó.