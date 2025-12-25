Así pasaron la Navidad los jugadores de la selección uruguaya: la foto familiar de Federico Valverde y las primeras fiestas del hijo de Giorgian de Arrrascaeta
"Feliz Navidad. Disfruten con sus familias y sean muy felices", escribió Federico Valverde en su cuenta de Instagram
25 de diciembre 2025 - 11:08hs
Las fotos publicadas por Federico Valverde y Rodrigo Bentancur
En medio del descanso por las fiestas y el final del 2025, varios jugadores de laselección uruguaya compartieron en sus redes sociales imágenes de cómo pasaron la Navidad en distintas partes del mundo.
Federico Valverde, jugador del Real Madrid, publicó una foto junto a su esposa Mina Bonino y sus dos hijos, Benicio y Bautista, todos vestidos con un pijama navideño verde. "Feliz Navidad. Disfruten con sus familias y sean muy felices", se lee en el Instagram del futbolista.
Matías Viña, también jugador de Uruguay y el Flamengo, subió una historia a su Instagram junto a su esposa y su hija, con la inscripción "Feliz Navidad".
Por su parte, el golero del Monterrey Santiago Mele pasó las fiestas en Uruguay con familiares y amigos, en un festejo que incluyó una banda en vivo, algo que mostró en varias historias de Instagram.
Otro de los jugadores que celebró las fiestas fue Rodrigo Bentancur, jugador del Tottenham. "Mi mejor regalo son ustedes, en esta y en todas las navidades. Los amo con mi vida. Feliz navidad para todos", se lee en una publicación realizada por las cuentas del futbolista y su esposa, Melany La Blanca, que mostró cómo avanza su embarazo en las fotos que posteó junto al futbolista y su hija.
Bentancur no tendrá descanso. Los Spurs vienen de perder el pasado sábado con Liverpool y el próximo domingo se enfrentarán al Crystal Palace por la Premier League.