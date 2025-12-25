Así pasaron la Navidad los jugadores de la selección uruguaya: la foto familiar de Federico Valverde y las primeras fiestas del hijo de Giorgian de Arrrascaeta

En medio del descanso por las fiestas y el final del 2025, varios jugadores de la selección uruguaya compartieron en sus redes sociales imágenes de cómo pasaron la Navidad en distintas partes del mundo.

Federico Valverde , jugador del Real Madrid , publicó una foto junto a su esposa Mina Bonino y sus dos hijos, Benicio y Bautista , todos vestidos con un pijama navideño verde. "Feliz Navidad. Disfruten con sus familias y sean muy felices" , se lee en el Instagram del futbolista.

Otro de los jugadores de la selección que mostró su Navidad fue Giorgian de Arrascaeta , en un posteo de Instagram con varias fotos junto a su esposa, sus perros, y Milano , su hijo recién nacido.

"Que la magia de esta navidad sea la más grande luz en tu hogar", se lee en la publicación del 10 del Flamengo.

ENCUESTA Cuáles son las chances que ven los uruguayos de que la selección dirigida por Marcelo Bielsa gane el próximo Mundial: esto dice una encuesta de Equipos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Giorgian de Arrascaeta (@g10dearrascaeta)

Su compañero de club y selección, Guillermo Varela, también publicó algunas fotos junto a su pareja, su hija y su mascota, y deseó una "feliz Navidad para todos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guillermo Varela (@guillermovarela4)

Matías Viña, también jugador de Uruguay y el Flamengo, subió una historia a su Instagram junto a su esposa y su hija, con la inscripción "Feliz Navidad".

WhatsApp Image 2025-12-25 at 10.19.47

Por su parte, el golero del Monterrey Santiago Mele pasó las fiestas en Uruguay con familiares y amigos, en un festejo que incluyó una banda en vivo, algo que mostró en varias historias de Instagram.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 10.18.16

Otro de los jugadores que celebró las fiestas fue Rodrigo Bentancur, jugador del Tottenham. "Mi mejor regalo son ustedes, en esta y en todas las navidades. Los amo con mi vida. Feliz navidad para todos", se lee en una publicación realizada por las cuentas del futbolista y su esposa, Melany La Blanca, que mostró cómo avanza su embarazo en las fotos que posteó junto al futbolista y su hija.

Bentancur no tendrá descanso. Los Spurs vienen de perder el pasado sábado con Liverpool y el próximo domingo se enfrentarán al Crystal Palace por la Premier League.