Para el saludo de Feliz Navidad, Real Madrid eligió a Federico Valverde junto al presidente Florentino Pérez

El uruguayo Federico Valverde disfruta de unas mini vacaciones con Real Madrid, teniendo en cuenta que LaLiga de España entró en un breve receso debido a lo que son las fiestas de fin de año. En ese contexto y por ser el capitán del equipo, el club lo eligió como modelo para el saludo especial de estas fechas.
La próxima actividad de Real Madrid será recién el 4 de enero cuando reciba a Betis por una nueva fecha de LaLiga de España en la que pelean cabeza a cabeza con el eterno rival, Barcelona.
La foto para las fiestas
Luego de jugar ese día con su equipo y tras el parate, Federico Valverde tendrá que disputar la semifinal de la Supercopa Española nada menos que ante Atlético de Madrid el 8 de enero.
La otra semifinal la disputarán un día antes Barcelona -en el que está por regresar a jugar Ronald Araujo luego de su problema de depresión- ante Athletic de Bilbao. Los dos ganadores disputarán la final y todos los compromisos se jugarán una vez más en Arabia Saudita.
Para despedir el año, Federico Valverde fue llamado por el club en condición de capitán junto al otro representante histórico, Dani Carvajal.
Ambos estuvieron presentes en la foto de fin de año junto al presidente de la institución, Florentino Pérez.
"¡Felices fiestas, Madridistas!", escribieron desde el club.
Aquí se puede ver el posteo:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2003586422100656567?s=20&partner=&hide_thread=false