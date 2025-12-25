Los saludos de Nacional y Peñarol por Navidad: la temática de la hinchada y las canciones del Canario Luna y Mercedes Sosa

Imagen de la final entre Nacional y Peñarol

Como en todos los 25 de diciembre, Nacional y Peñarol publicaron un mensaje deseando a sus hinchas una feliz Navidad . En esta ocasión, ambos grandes utilizaron a la hinchada como su principal temática , con dos canciones populares.

Nacional publicó un video de un minuto y medio en el que muestra imágenes de su hinchada en el Gran Parque Central durante la final con Peñarol, en la que el tricolor se consagró campeón uruguayo del 2025.

El video cuenta con la música, en formato instrumental y con guitarra acústica, del himno de Nacional interpretado por Washington "Canario" Luna , la Canción del Centenario. Al final del video, se puede ver la inscripción "vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza" que se escucha en la primera estrofa del tema original.

"¡Feliz Navidad a todos los Tricolores del mundo!", escribió el tricolor en el tuit que acompaña al video.

Peñarol, en tanto, posteó un video de un minuto en el que también muestra a su parcialidad cantando y celebrando en el Campeón del Siglo.

Para esta publicación, el carbonero eligió la canción Dale alegría a mi corazón, en la versión interpretada por la cantante argentina Mercedes Sosa (la canción original es de Fito Paez).

"A todo el pueblo Carbonero les deseamos una muy Feliz Navidad. ¡Viva siempre Peñarol!", se lee en el tuit publicado por el mirasol.