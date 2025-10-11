El hijo varín mayor de Luis Suárez, Benjamín Suárez, sigue convirtiendo goles importantes para Inter Miami Academy y este sábado, lograron avanzar a los cuartos de final de LaLiga FC Futures, un torneo que disputan en Estados Unidos.
Mirá el nuevo gol de Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez, capitán de Inter Miami Academy, que clasificó a cuartos de final de LaLiga FC Futures de Estados Unidos
El equipo estadounidense goleó a Monterrey de México y se metió de lleno en los encuentros más importantes del certamen