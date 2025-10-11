Mirá el nuevo gol de Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez, capitán de Inter Miami Academy, que clasificó a cuartos de final de LaLiga FC Futures de Estados Unidos

El hijo varín mayor de Luis Suárez , Benjamín Suárez, sigue convirtiendo goles importantes para Inter Miami Academy y este sábado, lograron avanzar a los cuartos de final de LaLiga FC Futures, un torneo que disputan en Estados Unidos.

Benjamín es el segundo hijo del goleador uruguayo, pero el primero de los varones.

Actualmente tiene 12 años y juega desde hace un buen tiempo en la sub 13 del club Inter Miami.

Con este nuevo gol de Benjamín Suárez, Inter Miami Academy logró un triunfo muy importante.

Se impuso 4-0 sobre Monterrey de México en su segundo partido de LaLiga FC Futures.

De esa manera, consiguió la clasificación y avanzó a los cuartos de final del torneo.

Vale decir que Benjamín Suárez, al igual que su padre, juega con el número 9 y también se tapa la mano derecha como sucede con Luis Suárez.

Además, es el capitán del equipo de Inter Miami Academy.