Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESTADOS UNIDOS

Mirá el nuevo gol de Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez, capitán de Inter Miami Academy, que clasificó a cuartos de final de LaLiga FC Futures de Estados Unidos

El equipo estadounidense goleó a Monterrey de México y se metió de lleno en los encuentros más importantes del certamen

11 de octubre 2025 - 16:22hs

El hijo varín mayor de Luis Suárez, Benjamín Suárez, sigue convirtiendo goles importantes para Inter Miami Academy y este sábado, lograron avanzar a los cuartos de final de LaLiga FC Futures, un torneo que disputan en Estados Unidos.

Benjamín es el segundo hijo del goleador uruguayo, pero el primero de los varones.

Actualmente tiene 12 años y juega desde hace un buen tiempo en la sub 13 del club Inter Miami.

Un nuevo gol de Benjamín Suárez

Con este nuevo gol de Benjamín Suárez, Inter Miami Academy logró un triunfo muy importante.

El equipo titular de Barcelona que ganó la Champions League 2014-15, con el tridente de Luis Suárez, Neymar y Lionel Messi
FÚTBOL

Con el retiro anunciado de Jordi Alba, mirá dónde están, uno por uno, los últimos campeones de la Champions League con Barcelona

Jordi Alba y Luis Suárez
INTER MIAMI

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional al final de la temporada con Inter Miami

Se impuso 4-0 sobre Monterrey de México en su segundo partido de LaLiga FC Futures.

De esa manera, consiguió la clasificación y avanzó a los cuartos de final del torneo.

Vale decir que Benjamín Suárez, al igual que su padre, juega con el número 9 y también se tapa la mano derecha como sucede con Luis Suárez.

Además, es el capitán del equipo de Inter Miami Academy.

Temas:

Luis Suárez Inter Miami Estados Unidos

Seguí leyendo

Las más leídas

Luciano Parodi y Santiago Véscovi
LIGA URUGUAYA

Peñarol le ganaba 17-13 a Nacional cuando por problemas del reloj del Polideportivo del Gran Parque Central, su clásico en básquetbol fue suspendido

Nacional 
CLÁSICO SUSPENDIDO

El llamativo posteo de la cuenta de X de básquetbol de Nacional tras el clásico suspendido con Peñarol y que poco después borraron

Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura
PEÑAROL

En Brasil informan que Peñarol le comprará a Gremio la ficha de Matías Arezo; el club gaúcho pide US$ 4.000.000

Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno
PEÑAROL

Peñarol vuelve a Durazno luego de 33 años, la última vez era dirigido por el recordado Ljubomir Petrovic

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos