Detuvieron al líder de "Los Suárez", una de las bandas de Cerro Norte identificada como la responsable del homicidio del bebé de un año

VIOLENCIA El testimonio de la madre del bebé de un año asesinado en Cerro Norte: "No fue un enfrentamiento, vinieron a matar"

Junto a Loly fueron detenidas otras cuatro personas, y se incautaron diversas armas y drogas, detallaron desde Interior.

El relato de la madre del bebé de un año asesinado en Cerro Norte: "Vinieron a matar"

La madre del bebé asesinado en Cerro Norte aseguró en una entrevista con Telemundo que el ataque no fue un "enfrentamiento" entre bandas de narcotraficantes, sino que un grupo de tres jóvenes llegó al pasaje a "matar".

"Vinieron a matar", remarcó la mujer de 23 años, que recordó cuando vio llegar a los tres jóvenes a la calle donde estaban con su hijo.

"Les vi la cara y agarré y quedé como shockeada. Digo: '¿qué van a hacer?'. Y comenzaron a disparar. Me dieron en el brazo, me doy vuelta y entro a correr para meter a los niños para adentro, porque eran todos niños chicos. Pero el último que me quedó por meter fue a mi hijo, que le dieron dos tiros en el pecho y uno en la cola", rememoró llorando.

Ella recibió, tal como detalló, "dos tiros más en el pecho, dos en las piernas y uno en el glúteo".