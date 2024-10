El testimonio de la madre del bebé de un año asesinado en Cerro Norte: "No fue un enfrentamiento, vinieron a matar"

La mujer de 23 años cuyo bebé de un año murió el pasado 12 de octubre en medio de una ataque a tiros en Cerro Norte contó cómo fueron los hechos y aseguró que no fue un "enfrentamiento" entre bandas de narcotraficantes , sino que un grupo de tres jóvenes llegó al pasaje a " matar ".

"Salgo a la escalera de mi casa porque mi hijo se había olvidado de una crocs, se la voy a poner, pero en eso veo que se asoman tres por la esquina de arriba. Porque el pasaje tiene como una salida abierta", relató.

Entonces recordó que dos de ellos iban armados con pistola y otro con una "R15", en relación a un modelo de fusil semiautomático.

La madre del niño de un año asesinado en Cerro Norte contó a Telemundo qué ocurrió aquel sábado en el que integrantes de una banda narco dispararon contra ella en un pasaje en el que estaba su hijo y otros menores de edad.



"Les vi la cara y agarré y quedé como shockeada. Digo: '¿qué van a hacer?'. Y comenzaron a disparar. Me dieron en el brazo, me doy vuelta y entro a correr para meter a los niños para adentro, porque eran todos niños chicos. Pero el último que me quedó por meter fue a mi hijo, que le dieron dos tiros en el pecho y uno en la cola", recordó llorando.

Ella recibió, tal como detalló, "dos tiros más en el pecho, dos en las piernas y uno en el glúteo".

Y aclaró: "No fue un enfrentamiento, fueron ellos que vinieron y tiraron. Aparte seguían tirando, tirando a matar, no les importaba que era una mujer, que había niños, vinieron a matar".

Por este crimen fueron imputados dos adolescentes de 14 y 17 años.

A ambos se les imputó una "infracción gravísima tipificada como un delito complejo especial y muy especialmente agravado de homicidio". También fueron hallados responsables de tráfico de armas, lesiones graves y disparos. Fueron internados en el Inisa de manera cautelar hasta que se dicte la condena definitiva.