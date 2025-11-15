México vs Uruguay | Identificación facial, acceso C2 y videovigilancia: así es el megaoperativo de seguridad desplegado en Torreón

En lo que serán las penúltimas presentaciones del año tanto de la Selección Uruguaya como de la Mexicana , las autoridades de Torreón , ciudad donde este sábado se disputará el amistoso entre ambos equipos, confirmaron la activación del dispositivo de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del Estadio TSM Corona .

El esquema incluirá más de 100 elementos en el complejo, quienes se encargarán de todo lo relacionado con el monitoreo para que el encuentro transcurra sin incidentes, antes, durante y después del amistoso FIFA .

"Debido a la relevancia que cobra este partido amistoso, la ocupación hotelera en Torreón está prácticamente al cien por ciento, lo que sin duda representa una derrama económica considerable para la ciudad y la región", destacó el alcalde de Torreón , Román Alberto Cepeda González .

El jefe comunal subrayó además que el pleno de la estrategia de vigilancia se acordó durante las reuniones de seguridad, en coordinación con el gobierno estatal, a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) .

"El TSM es el único estadio del país que desde 2023 tiene todos los accesos conectados al Centro de Control y Comando (C2), con videovigilancia e identificación facial", sumó Cepeda González.

El Estadio TSM de Torreón será el escenario que albergará el partido amistoso entre la Selección Méxicana y la Uruguaya.

Con arbitraje del panameño Javier Morón, acompañado desde las bandas por sus compatriotas Alejandro Ameth Camarena y Ausberto Vargas, el encuentro signará la penúltima presentación del año de los dirigidos por Marcelo Bielsa, quienes cerrarán el cronograma 2025 ante Estados Unidos el próximo martes 18 de noviembre.

"En cada encuentro, tratamos de sacarle el mayor provecho posible. Mi gestión lleva mucho tiempo y son pocos los jugadores que no haya evaluado. De todas maneras, convivir, entrenar, ver algunas caras nuevas es un paso adelante y una posibilidad apoyada en dos rivales como los que nos toca enfrentar”, anticipó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Posible alineación de Uruguay

Sergio Rochet, Nahitan Nandez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz, Maximiliano Araujo Brian Rodríguez y Giorgian De Arrascaeta.

Posible alineación de México

Luis Malagón,Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vasquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, Erick Sánchez, Orberlin Pineda, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado

