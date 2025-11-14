Madre y hermana de alumna de Escuela de Malvín fueron condenadas a cuatro meses de libertad a prueba por agredir a maestra

Una madre y la hermana de una alumna de la Escuela N° 172 de Malvín fueron condenadas a a cuatro meses de libertad a prueba por agredir a una maestra el viernes 17 de octubre.

La condena se estableció en un acuerdo abreviado con las mujeres que estaban imputadas por un delito de lesiones agravado por haberse cometido a un funcionario público .

Además del régimen de libertad a prueba, tendrán otras cautelares como fijar domicilio y no acercarse ni a la víctima ni al centro educativo, contó el abogado de Ademu Daniel Piedra, a Telemundo de Canal 12.

JUSTICIA Imputaron a la madre que agredió a varias personas en la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo

VIOLENCIA "Bala y palo para todos" y "las cosas se arreglan así": las amenazas previas de la madre imputada por golpes en una escuela

A raíz de esta agresión, el sindicato de maestros de Montevideo realizó un paro de 24 horas el lunes 20 de octubre.

La secretaria general del sindicato Ademu, Paola López, contó en su momento que el ataque a la maestra se generó luego de que la madre en cuestión fuera citada a la escuela por un inconveniente que había tenido su hija con otras compañeras.

La reunión estaba prevista para contar con la presencia de dos maestras, también la de la niña agredida y la directora del centro educativo. Sin embargo, “no pudo mediar ningún diálogo, ningún intercambio”. López explicó que la madre llegó a la escuela de manera agresiva, “verbalmente amenazando” y sin disposición a la mediación. “Fue a los golpes”, detalló.

Esta es la segunda determinación judicial en 24 horas por agresiones a maestros en Montevideo; ayer se imputó a la madre que atacó a una maestra de la Escuela N° 123 de Jardines del Hipódromo.

Madre de alumna de la Escuela de Jardines del Hipódromo fue imputada por atacar una maestra

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo

La Justicia imputó a una madre de 30 años por dos delitos de violencia privada (por atacar a una maestra y una secretaria), uno de lesiones personales (por golpear a una madre) y otro de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, por los incidentes generados la semana pasada en la Escuela de Jardines del Hipódromo.

La mujer deberá cumplir con 120 días de arresto domiciliario total, usar tobillera electrónica y tendrá prohibido acercarse a la escuela o comunicarse con las víctimas y testigos de la agresión ocurrida el miércoles 5 de noviembre, que motivó tres días hábiles consecutivos de paro de maestros en Montevideo y cuatro días sin clase en la escuela de Jardines del Hipódromo.

Sin embargo, la Justicia concedió que pueda salir a trabajar, ya que se desempeña como encargada de limpieza y trabaja en un local del Montevideo Shopping, según el audio de la audiencia al que accedió El Observador.

Este incidente en particular motivó tres días hábiles consecutivos de paro de maestros en Montevideo y cuatro días sin clase en la escuela de Jardines del Hipódromo.

Durante la audiencia, la fiscal contó que la hija de la mujer imputada, una adolescente de 13 años, venía de varias semanas de "desavenencias" con otras alumnas, lo que había motivado la intervención de docentes y entrevistas con padres.

Por este motivo, la ahora imputada había advertido a las maestras que habría "bala y palo para todos". Aseguró que volvería al día siguiente acompañada de niños para que le pegaran a otros niños, y acompañada de mayores, para que le pegaran a mayores, según el relato de la fiscal.