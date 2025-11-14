Llamado laboral de ANV ofrece remuneración de $ 122 mil por 40 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

La Agencia Nacional de Vivienda ( ANV ) abrió un llamado laboral para cubrir una vacante en el cargo de ingeniero agrimensor, quien trabajará en la división notarial del organismo, apoyando el estudio gráfico de planos y documentación relacionada con los trámites del sector. El profesional seleccionado brindará asesoramiento en el estudio de bienes y padrones asignados, además de realizar tareas vinculadas a la gestión de trámites.

Este llamado es en modalidad de concurso por oposición y méritos, y la remuneración mensual para el cargo es de $122.128, con una carga horaria de 40 horas semanales . El puesto estará basado en la casa central de la ANV, ubicada en Cerrito 400, Montevideo.

Los interesados en postularse deben cumplir con el requisito excluyente de contar con un título de ingeniero agrimensor expedido por la Udelar o por universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y debe estar registrado ante el mismo ministerio.

Coordinar aspectos específicos con otras instituciones públicas, como intendencias, MVOTMA y la Dirección Nacional de Catastro.

Generar informes sobre las inscripciones resultantes de los certificados de los distintos registros de bienes ofrecidos.

Elaborar informes sobre la procedencia gráfica dominial de modificaciones parcelarias, invasiones, cambios de régimen, división y liberación de gravámenes.

Realizar el estudio gráfico legal de créditos, préstamos, cambios de régimen y otros.

Además, se valorará la formación extracurricular y la experiencia laboral relacionada con el cargo.

El período de inscripciones ya está abierto y los interesados podrán postularse hasta el 24 de noviembre de 2025 inclusive, hasta las 23:59 horas. La inscripción se realiza completando un formulario en el sitio web de la ANV, el cual tiene carácter de declaración jurada. Al finalizar el proceso, los postulantes recibirán una confirmación de su postulación en el correo electrónico declarado.

Para más información o consultas, se puede enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 17217.