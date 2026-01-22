"Lo felicité": Ronald Araujo volvió a jugar por la Champions y el DT de Barcelona Hansi Flick lo elogió y contó cómo será su progresión

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick, se ha mostrado "contento" con la remontada de su equipo en la Liga de Campeones ante el Slavia Praga (2-4), en la que el uruguayo Ronald Araujo tuvo su regreso a la competición.

El DT germano destacó al riverense, quien ingresó en el final y jugó 11 minutos para cerrar el partido.

Flick elogió al uruguayo: “Con su velocidad y cómo defendió nos ayudó mucho y lo felicité”.

“Ahora está de vuelta y debe ir paso a paso", agregó el entrenado r, que utilizó por segunda vez a Araujo desde su regreso al club luego de su pausa de varias semanas por problemas de salud mental.

El último partido del uruguayo en la Champions había sido el 25 de noviembre ante Chelsea, en el que fue expulsado y recibió críticas.

Tras ese partido, se tomó varias semanas de descanso y volvió a jugar el 11 de enero en la final de la Supercopa de España ante Real Madrid, en la que entró en el último minuto y fue campeón.

Jeddah (Saudi Arabia), 11/01/2026.- Barcelona's Ronald Araujo receives the trophy celebrating with his teammates after winning the Spanish Super Cup final soccer match between Barcelona and Real Madrid in Jeddah, Saudi Arabia, 11 January 2026. (Arabia Sau Ronald Araujo levanta la copa en Arabia Saudita Foto: EFE

Luego, estuvo de suplente pero no entró el 15 de enero ante Racing por la Copa del Rey y el pasado 18 de enero ante Real Sociedad por LaLiga.

Araujo es uno de los defensas de las selección uruguaya de Marcelo Bielsa, quien espera que vuelva a tomar regularidad en su club para llegar en la mejor forma al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que comienza el próximo 11 de junio.

Problemas en defensa

El partido evidenció "unos problemas defensivos" que, según ha subrayado Flick, sus jugadores están a tiempo de mejorar.

"Antes del partido dije que sería duro. Ellos prepararon el partido durante tres semanas y lo han hecho muy bien. El Slavia es un equipo físico, con dinámica y jugadores grandes, y no es fácil defenderlos. Estoy contento con la remontada, el equipo ha jugado muy bien y, finalmente, hemos conseguido los tres puntos", ha afirmado el entrenador alemán desde la sala de prensa del Eden Arena.

flick.jpg Hansi Flick

Al ser preguntado por los dos tantos que ha encajado su equipo a balón parado, Flick ha defendido que "es sólo un partido" y ha señalado que, pese a estas lagunas defensivas, su equipo tiene potencial para ganar la 'Champions'.

Tras esta victoria, el Barça ocupa la novena posición y mantiene vivas sus opciones para conseguir el pase directo a los octavos de final de la máxima competición europea, siempre y cuando gane al Copenhague en la última jornada.

"No será un partido fácil, porque 'Pedri' será baja, Frenkie está sancionado y no sé si llegará a tiempo Ferran Torres (lesionado), pero deberemos afrontarlo. Tenemos la oportunidad de conseguir el pase directo a los octavos y eso es lo que queremos porque jugaríamos dos partidos menos, pero si jugamos la eliminatoria de repesca no habría problema", ha valorado.

Preguntado por la lesión de Pedro González 'Pedri', que ha sido sustituido aquejado de molestias musculares en los isquiotibiales, el técnico de Heidelberg ha admitido que su lesión "no es una buena noticia", si bien ha celebrado el buen nivel que han mostrado jugadores suplentes como Dani Olmo, autor de un gol, Marcus Rashford y Marc Bernal.

También ha destacado el partido del centrocampista Frenkie de Jong -"ha jugado increíble", ha afirmado- y al mediapunta Fermín López, autor de un doblete.

"Es importante que esté con nosotros. Es un jugador que vive por el Barça y valoro mucho lo que he visto hoy", ha dicho sobre el futbolista andaluz.

Con base en EFE