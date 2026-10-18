Eduardo Darias, el otro jugador que Diego Aguirre pierde en Peñarol para enfrentar a Juventud

Peñarol se fue del Parque Viera con más que tres puntos perdidos ante Liverpool en partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura.

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La hinchada se fue enfurecida y generó un incidente contra la Policía al pretender insultar y agredir a los jugadores.

El presidente Ignacio Ruglio tuvo que salir a respaldar al entrenador Diego Aguirre , que se fue del Viera sin dar declaraciones.

Ignacio Ruglio salió a respaldar la continuidad de Diego Aguirre en Peñarol tras la derrota con Liverpool

Incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía en las afueras del Parque Viera: insultos, gas pimienta y Diego Aguirre se fue sin hablar

Como si todo eso fuera poco, Aguirre sumó dos bajas para enfrentar la semana próxima a Juventud.

Jesús Trindade fue expulsado de una forma poco creíble para un jugador con semejante experiencia.

Pero además, Eduardo Darias vio la quinta amarilla y tampoco podrá jugar ante el equipo de Sergio Blanco.

Darias mereció ver amarilla en la primera jugada del partido cuando llegó tarde a una pelota dividida y le pegó un patadón a Nicolás Garayalde.

Esteban Ostojich entendió que la jugada no era de amarilla y curiosamente sí lo amonestó por una incidencia en la que Darias ni cometió infracción.

Sobre el segundo tiempo el ex Deportivo Maldonado fue a marcar a Diego Romero e intentó trancarlo con las dos piernas juntas, pero sin intención alguna de entrarle en plancha a su marca.

Romero adelantó la pelota y se generó un choque casual. Ostojich la vio mal y sacó amarilla.

Peñarol será visitante ante Juventud por la fecha 12 pero negocia para jugar el partido en el Estadio Centenario.