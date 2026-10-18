Eduardo Darias, el otro jugador que Diego Aguirre pierde en Peñarol para enfrentar a Juventud

Peñarol se fue del Parque Viera con más que tres puntos perdidos ante Liverpool en partido correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura.
La hinchada se fue enfurecida y generó un incidente contra la Policía al pretender insultar y agredir a los jugadores.
El presidente Ignacio Ruglio tuvo que salir a respaldar al entrenador Diego Aguirre, que se fue del Viera sin dar declaraciones.
Como si todo eso fuera poco, Aguirre sumó dos bajas para enfrentar la semana próxima a Juventud.
Jesús Trindade fue expulsado de una forma poco creíble para un jugador con semejante experiencia.
Pero además, Eduardo Darias vio la quinta amarilla y tampoco podrá jugar ante el equipo de Sergio Blanco.
Darias mereció ver amarilla en la primera jugada del partido cuando llegó tarde a una pelota dividida y le pegó un patadón a Nicolás Garayalde.
Esteban Ostojich entendió que la jugada no era de amarilla y curiosamente sí lo amonestó por una incidencia en la que Darias ni cometió infracción.
Sobre el segundo tiempo el ex Deportivo Maldonado fue a marcar a Diego Romero e intentó trancarlo con las dos piernas juntas, pero sin intención alguna de entrarle en plancha a su marca.
Romero adelantó la pelota y se generó un choque casual. Ostojich la vio mal y sacó amarilla.
Peñarol será visitante ante Juventud por la fecha 12 pero negocia para jugar el partido en el Estadio Centenario.