Lautaro De León, el nuevo uruguayo made in Europa

El “Chacho” Coudet lo llamó, le dio las indicaciones y lo mandó a la cancha. Lautaro De León, de 19 años, tuvo así su debut oficial en La Liga de España el pasado 14 de diciembre, ingresando en los minutos finales de la goleada de su equipo, Celta de Vigo, ante Cádiz.

Lo que para muchos pudo ser el estreno de un futbolista más, cambió cuando el relator de la TV dijo que el debutante era un uruguayo, lo que hizo que desde el paisito se lo mirara con otros ojos.

Luego, vinieron los tuits, la pregunta por sí había jugado en Uruguay y dónde, si alguien lo conocía, más alguna nota a modo de presentación. A los pocos días, el atacante volvió a jugar por Copa del Rey y marcó su primer gol oficial para el equipo de Vigo.

De León y su familia dejaron el país en pleno 2001, cuando él tenía cuatro meses, para buscar nuevos rumbos en España. El hoy futbolista nunca más regresó a Montevideo, pero tiene la sangre uruguaya y, como manifestó, sueña con jugar en la selección.

Como él, hay varios casos de futbolistas juveniles que se fueron en la última gran corriente migratoria de principios de siglo, que se formaron como jugadores en otros medios, y que quieren lucir la celeste, algunos, incluso, desistiendo de las convocatorias de los combinados de los países que les abrieron las puertas.

Captación internacional

En el Complejo Celeste tienen el radar prendido para ubicar y seguir a estos jóvenes hijos de padres o madres uruguayos que juegan en formativas o que, como por ejemplo De León, ya tuvieron sus primeros minutos en Primera.

Alejandro Garay, entrenador de la selección uruguaya sub 15 y con varios años de experiencia en categorías inferiores, contó a Referí cómo es el trabajo para este tipo de casos y cómo se las ingenian para traer a estos jóvenes y poder observarlos en prácticas.

@Uruguay

Garay con la sub 17 en 2019

“A raíz de la emigración a partir del 2000, hace que hoy haya muchos chicos posibles de captar que son hijos de esa gente que se fue y que está en esas edades que observamos”, dijo el director técnico al explicar el factor que se considera común para que aparezcan estos juveniles.

La forma en que se enteran de que hay un potencial jugador de la celeste en algún lugar del mundo por lo general suele ser observando, señaló el entrenador, y también por vínculos.

“Es por algo muy importante, que es que la selección uruguaya a partir del año 2010 generó y ha ido construyendo una identidad que todo aquel que sea uruguayo quiere ser parte, desde el lugar que le toque”, comentó Garay. “Y ahí aparece un abuelo, un tío, un padre, y te dice, ‘mi hijo está jugando en Alicante’, por ejemplo, y así empezamos a seguirlo”.

“A veces son notorios y no necesitamos que nos avise nadie”, agregó el seleccionador, quien indicó que “por lo general” el acercamiento se da por un vínculo familiar que comienza tanto de parte de los entrenadores como de los allegados de los futbolistas.

Garay también dejó en claro que en la selección tienen una “virtud”, que es que observan a todos los juveniles. “Ese concepto que a veces se maneja de forma errónea, que para poder estar en el proceso de selecciones o ser preseleccionado tenes que tener un representante, eso no es así”, indicó. “A veces los chicos aparecen por vínculos nuestros y después aparecen los representantes”, señaló. “Los favorece nuestra labor, como también nosotros nos favorecemos de ello”, indicó.

Operación retorno

La operativa para traer a un futbolista a su primera práctica en el Complejo Celeste no es nada fácil. Para eso se debe tener en cuenta que se trata de un menor de edad que debe hacer un viaje internacional, como también los costos del traslado, y otros detalles.

“¿Cómo hacemos después de que aparece el vínculo? A raíz de las dificultades que nosotros tenemos en el país, no disponemos de los recursos para traerlos para las primeras pruebas con la selección”, contó Garay.

La metodología para estos casos tiene en cuenta la permanencia de los vínculos de estos jóvenes con los mayores de sus familias, como sus abuelos y familiares que, a diferencia de sus padres, permanecen en Uruguay. “Y por lo general, en período de fiestas o de vacaciones, vienen a ver a sus familiares acá. Y ahí es donde se abre una ventana para que vengan los chicos”, dijo el DT.

“Ahí se los invita, se los recibe y se los hace participar de los entrenamientos de lunes, martes y miércoles, o si hay alguna actividad internacional”, indicó Garay, quien señaló que cuando el futbolista está en algún club la invitación se hace por intermedio de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con el equipo, para de esa forma tener todos los recaudos y los seguros cubiertos.

Garay recordó que el primer futbolista que llegó de esa forma fue Ramiro Guerra, hoy en Villarreal, quien nació en Montevideo, se fue a España de niño y llegó a jugar con la Roja sub 17 y sub 19, pero se decantó por la celeste, con la que disputó el Sudamericano y el Mundial sub 20 de 2015.

“Aparece el vínculo de Ramiro a raíz de que el profe nuestro, Jorge Calvi, compañero de trabajo de toda la vida, veranea en Santa Lucía del Este y se cruzó con el papá, que le dijo ‘mi hijo está jugando en Villarreal y juega así’”, señaló.

“Justo también se había dado que se había ido muy joven el Caco (Franco) Acosta, que se fue de Fénix a Villarreal. Entonces ya había un vínculo de AUF con Villarreal y todo fue más fácil”, agregó.

El primer contacto con la selección se hace de mutuo acuerdo con la familia, que costea el viaje.

De esa forma, repasó Garay, llegaron jugadores como el delantero Iván García, quien en 2015, cuando jugaba en formativas de Levante se probó y jugó amistosos con la celeste sub 15, en la que coincidió con jugadores como Santiago Rodríguez, Facundo Torres, José Neris o Juan Manuel Sanabria, hoy en Atlético de Madrid.

García, con 20 años, continúa su carrera en Elche Ilicitano, el equipo filial de Elche, a la espera de dar el salto a Primera.

Otro de los que llegó por esa vía fue Diego Poyet, el hijo de Gustavo Poyet, quien también jugó partidos con la selección de Inglaterra y que eligió la celeste para disputar el Mundial sub 20 de 2015. A los 24 años, el mediocampista decidió colgar los botines.

Entre Uruguay y Alemania

Uno de los últimos casos que han surgido es el de Juan Ignacio Cabrera, el futbolista de 17 años que vive desde hace 8 en Alemania y juega en las juveniles de Schalke 04, con rendimientos que lo han llevado a ser convocado para las selecciones germanas.

Garay lamentó que con la suspensión de los mundiales sub 17 y sub 20 de 2021, pasados para 2023, va a quedar una generación “colgada”. “Los mundiales sub 20 son el banco de pruebas para los mundiales mayores. Y acá tenemos una generación divina y nos perdemos de ver a Juan Ignacio Cabrera, que lo han citado varias veces a la selección alemana y él optó por venir con nosotros”.

Instagram cabjuani

Juan Ignacio Cabrera de Schalke 04

En ese sentido, dijo no saber hasta cuándo se puede sostener una situación como esa, de ser pretendido por una potencia mundial y querer jugar con la celeste, “cuando tenés el desarrollo profesional por delante”.

“Porque, además de esa incertidumbre, es muy difícil resolver cosas, porque trastocás a toda la familia… Y en el fútbol es muy fuerte el tema de ser uruguayo y querer jugar con la celeste. Y tus papás que se fueron por un horizonte mejor. ¿Y renunciar a todo por una apuesta nueva? Es muy difícil”, comentó.

Por eso, señaló que en estos casos tienen una “importancia trascendental” los abuelos que se quedaron en el país, porque “recuperan a sus nietos”, mientras sus hijos siguen trabajando en el exterior.

Garay admitió que a Lautaro De León no lo tenía en carpeta y reconoció que se les han “escapado” jugadores. “A veces, por otros intereses: aparecen futbolistas que en edades tempranas donde un año de diferencia es mucho y atrás, por ejemplo, hay un papá famoso, eso a veces no ayuda a mantener el proceso de observación”.

Twitter @Uruguay

Cabrera con Garay

Casos de jugadores con sangre uruguaya que eligieron otras selecciones son el de Nery Castillo, que jugó para México, o, más reciente, el de Matías Fonseca, hijo de Daniel, en juveniles de Italia. Fonseca padre criticó meses atrás que su hija no fuera convocado por Uruguay.

“Pero estamos permanentemente buscando y encontrando futbolistas que se están formando en otros países”, dijo el entrenador, que señaló que han observado a jugadores en Brasil, Estados Unidos, Japón y Australia, entre otros países. “A veces no se difunde mucho porque se genera un boom que no se enfoca en lo que apuntamos nosotros”.

También manifestó que muchas veces, por gastos o trámites, no es fácil traer a un joven jugador a probarse al Complejo, pero dijo que hay que “sacarse el sombrero” por los que sí han llegado a la selección, “en el sentido de la uruguayez, la pertenencia, y de querer ser parte de todo eso que ha generado Uruguay”.

Otros casos

Facundo González



Zaguero de 17 años, juega en Valencia B pero ya ha sido ascendido a Primera.

Iván García



En 2015 jugó amistosos con la celeste sub 15 y hoy está en la filial de Elche.

Diego Fagúndez

Fagúndez con la sub 20 en 2015

Jugó en sub 14 y sub 15 para EEUU, pero optó por Uruguay en sub 20.

Ramiro Guerra

Guerra en su etapa juvenil en Villarreal

El volante de Villarreal fue sub 20 en el Sudamericano y el Mundial de 2015.

Diego Poyet

Poyet con la celeste

Jugó para Inglaterra pero eligió Uruguaypara el Mundial sub 20 de 2015.

Rodrigo Zalazar