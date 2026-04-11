Con Ronald Araujo como titular, Barcelona le ganó 4-1 a Espanyol en el clásico catalán y se encamina a ganar LaLiga de España

Con el uruguayo Ronald Araujo como titular, el Barcelona venció 4-1 al Espanyol en el clásico de Cataluña y obtuvo tres puntos que lo encaminan a ganar nuevamente LaLiga de España, luego del empate del Real Madrid contra el Girona este viernes.

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Barcelona salió al Camp Nou con Araujo como lateral derecho dentro de un equipo sin algunos titulares como Robert Lewandowski, pensando en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, luego de la derrota 2-0 en la ida. Sí estuvo en cancha Lamine Yamal, que con 18 años cumplió su partido número 100 en LaLiga española.

Araujo disputó los 90 minutos, y estuvo cerca de hacer un gol cuando Ferrán Torres anotó el 1-0 a los 9 minutos, ya que estaba al lado del delantero cuando este conectó de cabeza un centro de Yamal.

Torres anotó otro gol a los 25 minutos, tras otra gran asistencia de Yamal, que a los 87 liquidó el partido. Marcus Rashford convirtió la victoria en goleada a los 89 tras un pase de Frenkie de Jong. Espanyol, que tuvo al uruguayo Leandro Cabrera como titular, descontó con un gol de Pol Lozano a los 56.