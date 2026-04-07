La mala noticia de José María Giménez en la previa de Barcelona vs Atlético por Liga de Campeones y la confirmación de Ronald Araujo en los catalanes

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este martes la preparación de su equipo para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona (miércoles, 16:00 horas) con las bajas del uruguayo José María Giménez , Johnny Cardoso y Pablo Barrios.

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Ni el central uruguayo, con unas molestias físicas del encuentro del pasado sábado contra el conjunto azulgrana en LaLiga EA Sports, ni el centrocampista estadounidense, con una lesión muscular desde hace diez días, ni el internacional español, también con una dolencia muscular, se ejercitaron en la sesión matutina de este martes y serán baja para el partido de este miércoles .

En cambio, tanto Jan Oblak como Marc Pubill y Rodrigo Mendoza se entrenaron por segundo día consecutivo con el grupo, con lo que están disponibles para el duelo en el Camp Nou, tras superar sus respectivas lesiones.

MADRID, 04/04/2026.- El defensa uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez pelea un balón ante el defensa portugués del FC Barcelona João Cancelo (d) durante el partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports que Atlético de Madrid y FC Barcelona dis

La expedición del Atlético viajará esta tarde a Barcelona, donde quedará concentrado hasta el encuentro.

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La buena noticia de Ronald Araujo en FC Barcelona tras el susto del sábado y en una semana crucial por la Liga de Campeones ante Atlético de Madrid

Ronald Araujo a la orden en Barcelona

Barcelona ha realizado este martes el último entrenamiento antes de recibir la visita del Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones con la presencia del zaguero uruguayo Ronald Araujo, sustituido en el último partido por molestias musculares.

El defensa celeste, que ya se entrenó con normalidad el lunes, estará a disposición de Hansi Flick para el encuentro que este miércoles se disputará en el Spotify Camp Nou.

Ronald Araujo en la práctica de este lunes de FC Barcelona Ronald Araujo en la práctica de este lunes de FC Barcelona

Sin embargo, el técnico alemán no podrá contar con los centrocampistas Frenkie de Jong y Marc Bernal, el delantero Raphael Dias 'Raphinha' y el defensa Andreas Christensen, los cuatro con problemas físicos.

Los jugadores del filial Xavi Espart, Tommy Marqués, Álvaro Cortés y Diego Kochen han completado la sesión celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Partidos de esta semana por Liga de Campeones

Cuartos de final, ida:

Martes 7 de abril, 16:00 horas:

Sporting CP vs Arsenal

Real Madrid vs Bayern Múnich

Miércoles 8 de abril, 16:00 horas:

Barcelona vs Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain (PSG) vs Liverpool

EFE