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La buena noticia de Ronald Araujo en FC Barcelona tras el susto del sábado y en una semana crucial por la Liga de Campeones ante Atlético de Madrid

El uruguayo dio la única noticia positiva para la enfermería del FC Barcelona ante el choque europeo

6 de abril de 2026 9:44 hs
Ronald Araujo en la práctica de este lunes de FC Barcelona

Ronald Araujo en la práctica de este lunes de FC Barcelona

La presencia en el entrenamiento del uruguayo Ronald Araujo, sustituido en el Metropolitano en el último partido de LaLiga, es la única noticia positiva para la enfermería del FC Barcelona ante el choque europeo frente al Atlético de Madrid (miércoles a las 16:00 horas).

Araujo debió salir lesionado en el primer tiempo del partido que este sábado Barcelona le ganó 2-1 en la hora de visitante a Atlético de Madrid por LaLiga de España y le sacó tres puntos más en el liderazgo a Real Madrid de Federico Valverde.

Este lunes, Araujo se entrenó en una sesión en la que volvió a estar ausente Marc Bernal, lesionado en el tobillo en el partido liguero ante los colchoneros y prácticamente descartado para el encuentro de este miércoles.

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Tampoco se han entrenado Frenkie de Jong ni Andreas Christensen. Raphael Dias 'Raphinha', lesionado para las próximas cinco semanas, ya ha regresado desde Brasil para iniciar el proceso de recuperación. Estos cuatros jugadores serán las bajas de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid.

Se encienden las alarmas en Uruguay: Ronald Araujo salió lesionado en el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, a dos meses del Mundial 2026

El comunicado de Barcelona de este domingo por la lesión de Ronald Araujo, quien salió lesionado el sábado antes de terminar el primer tiempo

De Jong, ausente desde finales de febrero, ultima su recuperación de una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha. El técnico Hansi Flick aseguró en la víspera del partido liguero ante el Atlético que confiaba en disponer del neerlandés para la vuelta de cuartos de final, aunque ya podía tener unos minutos este sábado ante el Espanyol.

Christensen continua con la recuperación de la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y en el caso de Raphinha, los esfuerzos se centran en que pueda estar disponible para el clásico del Camp Nou del próximo 10 de mayo.

El entrenamiento de este lunes se completó con los jóvenes del filial Xavi Espart, Tommy Marqués, Álvaro Cortés y el meta Diego Kochen.

El equipo volverá mañana martes a entrenarse. Posteriormente el técnico Hansi Flick y el carrilero Joao Cancelo comparecerán ante los medios de comunicación.

EFE

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