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El comunicado de Barcelona de este domingo por la lesión de Ronald Araujo, quien salió lesionado el sábado antes de terminar el primer tiempo

Los catalanes dieron la versión oficial de un nuevo problema muscular del jugador de la selección uruguaya, a dos meses del Mundial 2026

5 de abril de 2026 13:04 hs
Ronald Araujo con Barcelona

Ronald Araujo con Barcelona

Foto: AFP

El zaguero uruguayo Ronald Araujo debió salir lesionado en el primer tiempo del partido que este sábado Barcelona le ganó 2-1 en la hora de visitante a Atlético de Madrid por LaLiga de España y le sacó tres puntos más en el liderazgo a Real Madrid de Federico Valverde. En las últimas horas, el club emitió un comunicado acerca del grado de su lesión.

Antes de los 40 minutos de juego en el Estadio Metropolitano de Madrid, el defensor que jugó como lateral derecho, realizó un movimiento antinatural al intentar cortar un ataque del local y se tiró al suelo pidiendo el cambio.

El comunicado de Barcelona sobre Ronald Araujo

Este domingo, Barcelona informó a través de un comunicado, el grado de la lesión de Ronald Araujo.

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"Ronald Araujo, jugador del primer equipo, sufre una leve distensión muscular en el muslo izquierdo", comenzó expresando.

Y prosiguió: "Estará disponible para el partido del miércoles contra Atlético de Madrid (por la Champions League)".

De esa manera, Barcelona tranquilizó a sus hinchas y también a los seguidores de la selección uruguaya, ya que la lesión no es complicada y además, podrá estar en un encuentro de tanta trascendencia para el club el próximo miércoles.

Aquí se puede ver el posteo de Barcelona:

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