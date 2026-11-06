Casavalle espera al papa León XIV: "Su venida trae luz, la gente está entusiasmada"

La zona que visitará el papa León XIV en Casavalle está cortada al paso vehicular. Carteles con su cara visten el barrio, incluso uno que reza “Reino de Oxalá Aludandey; bienvenido papa León XIV”, frente a un templo umbandista. En el medio del área vallada, un gran escenario, de blanco inmaculado y engalanado con una cruz, aguarda al pontífice, alzándose en la proa entre camino Leandro Gómez y José Martiene.

Al lado, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe es un centro de operaciones, que tiene como "comandante general" al padre Pablo Coimbra, párroco de la iglesia. Bajo sus órdenes, religiosos y laicos y los salesianos del Movimiento Tacurú, trabajan sin descanso ultimando todo detalle necesario para el sábado 7 a las 17 horas, momento en el que se espera la llegada del papa.

Entre andamios por levantarse y carteles con la cara del Padre Cacho por colocarse, Coimbra sale de la puerta principal de la parroquia cuando le avisan que, detrás del escenario, le robaron a una persona su mochila. Jorge Pérez, sacerdote salesiano, es quien le amplía la noticia, mientras unos catorce policías detienen al ladrón.

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Alrededor de la improvisada plaza que se convirtió en corazón del barrio para recibir al sumo pontífice, la presencia policial es generalizada. El operativo especial anunciado por el ministro del Interior Carlos Negro se traduce, en la previa a la visita papal, en una docena de patrullas y otros vehículos policiales, y un gran grupo de efectivos a pie alrededor del escenario y las tarimas circundantes.

Joaquín Ormando

Mientras todo sucede, la gente de Tacurú carga uno de sus camiones y se dispone a salir de la plaza, en medio del trajín logístico del que son parte desde que se anunció la visita de León XIV a Casavalle. Desde arriba del vehículo, responden, varios de ellos con sonrisas, que estos días han tenido “mucho laburo”.

“La verdad es que hay una movida muy linda en todo el barrio. Es una alegría inmensa”, opina Pérez mientras coordina los movimientos de quienes cargan cosas al camión.

Joaquín Ormando

El barrio está en constante movimiento. Al lado del colegio Santa Bernardita, dos monjas de la congregación de las Misioneras de la Caridad —comunidad católica fundada por santa Teresa de Calcuta— caminan y observan atentas el trabajo. Consultadas por El Observador sobre cómo recibe el barrio la visita, una de ellas responde: “Yo creo que la gente al principio no captaba mucho lo que era la venida del Santo Padre, pero después, a medida que el padre (Coimbra) hablaba en las misas, en la catequesis con los niños, y veían este movimiento, la gente se dio cuenta de que de verdad el papa iba a venir acá al barrio a visitarlos”.

“Ellos, muchas veces se sienten rezagados, olvidados o marcados. Porque el barrio está marcado, pero su venida trae luz y la gente está muy contenta, muy entusiasmada. Los niños en catequesis están muy entusiasmados, alegres. Hacen dibujos (del papa), con la mitra, los niños chiquitos. Hay mucha expectativa de que él traiga paz, que traiga reconciliación en este barrio, unidad entre las familias”, afirma la religiosa que añade: “Se necesita mucho esa paz que viene de Dios”.

“Uno se ha dado cuenta que personas que nunca antes venían a la iglesia, con esto, están participando más. Vienen, están participando de procesiones, (personas) que antes no lo hacían", agrega.

Las monjas comentan que la noticia trajo “mucha esperanza” y que “ha abierto muchos corazones”. Para ellas, León XIV “va a traer muchas luces, muchas bendiciones al barrio y al país entero”.