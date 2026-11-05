Todo lo que tenés que saber de la visita del papa León XIV a Uruguay: agenda completa, horarios, cortes de calles y cambios en ómnibus

Uruguay se prepara para recibir al papa León XIV , que llegará este viernes 6 de noviembre y permanecerá en el país hasta el domingo 8 , en una visita que incluirá actividades religiosas, encuentros con autoridades, celebraciones multitudinarias y un amplio operativo de seguridad y tránsito.

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Será la primera visita de un pontífice a Uruguay desde la llegada de Juan Pablo II en 1988. Durante tres días, León XIV recorrerá Montevideo, Paysandú, Florida y se detendrá algunos minutos en Juanicó, en Canelones, antes de continuar su gira sudamericana en Argentina.

La agenda incluye una reunión con el presidente Yamandú Orsi, misas en Paysandú y Florida, un encuentro en Casavalle y una vigilia en el Estadio Centenario. Para algunas actividades será necesario obtener una entrada gratuita y nominativa, mientras que los desplazamientos del pontífice provocarán cortes de calles, desvíos de ómnibus y restricciones en rutas nacionales.

Papa León XIV en Montevideo: qué objetos estarán prohibidos en la vigilia del Estadio Centenario

Las imágenes de los detalles finales y los preparativos en Plaza Independencia para recibir al papa León XIV

El pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el viernes 6 de noviembre a las 16:30 , procedente de Roma. Allí tendrá lugar la bienvenida oficial y posteriormente se trasladará hacia el Centro de Montevideo.

Su recorrido continuará durante el sábado 7, con actividades en Paysandú y Montevideo, mientras que el domingo 8 viajará a Florida y pasará por Juanicó antes de abandonar el país rumbo a Buenos Aires.

Viernes 6 de noviembre: llegada y actividades en Montevideo

16:30: llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y bienvenida oficial.

17:30: ceremonia de bienvenida en Plaza Independencia.

17:45: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

18:15: reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en el edificio José Artigas.

19:00: visita al Cabildo de Montevideo.

19:15: visita pastoral a la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Después de las actividades oficiales, el papa se trasladará a la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre bulevar Artigas, donde se alojará durante su estadía en la capital.

Sábado 7 de noviembre: misa en Paysandú y vigilia en el Centenario

8:25: salida en avión desde Carrasco hacia Paysandú.

9:10: llegada prevista al aeropuerto de Paysandú.

10:00: misa en el Parque París Londres de Paysandú.

17:00: encuentro con la comunidad de Casavalle, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Montevideo.

18:00: encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay.

19:00: vigilia de oración en el Estadio Centenario, con participación del pontífice.

La misa de Paysandú será uno de los encuentros centrales del viaje y se espera la llegada de fieles de distintos departamentos, así como de visitantes argentinos que cruzarán desde Entre Ríos.

Domingo 8 de noviembre: Florida y despedida

10:30: misa multitudinaria en Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

Durante la jornada: visita a Juanicó, en Canelones.

15:30: partida oficial prevista desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Buenos Aires.

La celebración en Florida es considerada uno de los actos religiosos principales de la visita, por el significado de la Virgen de los Treinta y Tres para la Iglesia católica uruguaya.

¿Qué calles estarán cortadas en Montevideo por la visita del papa?

La Intendencia de Montevideo dispuso restricciones de circulación, prohibiciones de estacionamiento y desvíos de ómnibus que afectarán principalmente la rambla, el Centro, Ciudad Vieja, Casavalle, La Blanqueada y Parque Batlle.

Algunos cortes comenzaron el lunes 2 de noviembre por el montaje de estructuras y permanecerán hasta el martes 10.

Viernes 6 de noviembre

Por el traslado desde Carrasco hasta Plaza Independencia, entre las 15:00 y las 19:00 habrá restricciones de tránsito en ambos sentidos de la rambla.

En dirección al este, los cortes abarcarán el tramo desde Julio Herrera y Obes hasta Rafael Barradas. Hacia el Centro, las restricciones se extenderán desde Carlos María Morales hasta Paraguay.

El recorrido previsto de la comitiva será por avenida de las Américas, Rafael Barradas, rambla, Paraguay y avenida 18 de Julio.

Desde las 8:00 estará prohibido estacionar en el trayecto de la rambla y en Paraguay, entre la rambla y 18 de Julio. Los vehículos que permanezcan en los lugares restringidos podrán ser retirados.

En Ciudad Vieja se establecerán restricciones en el sector comprendido entre Treinta y Tres y Paraguay, y entre 25 de Mayo y la rambla. También estarán cortadas las intersecciones de Plaza Independencia con Juncal y Ciudadela con San José, debido a los preparativos del acto de bienvenida.

A partir de las 19:00 se interrumpirá la circulación por bulevar Artigas, entre Charrúa y Chaná, en dirección al norte, debido al ingreso del pontífice a la Nunciatura Apostólica.

Sábado 7 de noviembre

En Casavalle permanecerá cortada la calle doctor Martirené, entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia, por los preparativos y el desarrollo del encuentro con la comunidad.

En las inmediaciones de la Universidad Católica, la avenida 8 de Octubre estará cortada entre bulevar Artigas y avenida Centenario durante la visita del pontífice.

Por la vigilia en el Estadio Centenario se establecerá una zona de exclusión entre las 8:00 y las 23:00, en el sector comprendido entre avenida Ricaldoni y Cataluña.

¿Qué líneas de ómnibus tendrán desvíos?

Las restricciones también afectarán los recorridos habituales del transporte público.

En el Centro, las líneas que circulan por Buenos Aires y Plaza Independencia desviarán por Liniers hacia San José. Durante las restricciones en Ciudad Vieja, los servicios utilizarán calles alternativas al norte de 18 de Julio.

En Casavalle habrá modificaciones para las líneas 149, 158, 328 y 396, debido al corte de doctor Martirené. Los recorridos alternativos incluyen tramos de avenida San Martín, Leandro Gómez y otras calles de la zona.

La Intendencia recomienda consultar los desvíos vigentes antes de viajar, ya que los horarios de normalización del servicio dependerán del desarrollo del operativo.

¿Qué rutas nacionales tendrán cortes durante la visita?

La Dirección Nacional de Policía Caminera anunció afectaciones en distintas rutas nacionales durante los tres días de la visita, principalmente por el movimiento de la comitiva oficial y la llegada de fieles desde el interior.

En los accesos al Aeropuerto Internacional de Carrasco y a la Base Aérea se reducirán temporalmente las sendas de circulación en los horarios de llegada y salida de las delegaciones.

El domingo 8 se realizarán cortes momentáneos sobre la ruta 5, entre Montevideo y Florida, para permitir el desplazamiento de la comitiva papal.

En Juanicó, durante la mañana, habrá restricciones entre los kilómetros 37,500 y 38,500 de la ruta 5. La senda hacia el norte quedará reservada para la comitiva oficial y el tránsito particular circulará temporalmente en doble sentido por la otra calzada.

Durante la tarde se prevén nuevos cortes en ruta 5 hacia el sur, el Anillo Perimetral y la ruta 102, en dirección al Aeropuerto de Carrasco.

Policía Caminera también mantendrá un monitoreo especial en el peaje Mendoza y advirtió sobre posibles demoras en las rutas de Paysandú, por el movimiento de personas que concurrirán a la misa del sábado.

Recomendaciones para quienes quieran asistir

Las autoridades recomiendan viajar con anticipación, especialmente a las celebraciones de Paysandú y Florida, donde se espera una importante concentración de vehículos.

Quienes concurran deberán llevar su entrada con código QR cuando corresponda, documentación personal y, si viajan en vehículo particular, respetar las zonas habilitadas para estacionar.

También se aconseja verificar previamente las restricciones de tránsito, los horarios de acceso y las indicaciones de los organizadores, dado que los operativos podrán ajustarse por razones de seguridad.

La visita concluirá el domingo por la tarde, cuando León XIV parta hacia Buenos Aires, después de tres jornadas que volverán a poner a Uruguay en el itinerario de un pontífice por primera vez en casi cuatro décadas.