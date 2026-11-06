Gobierno sigue "con atención" la crisis política en Paraguay y en el FA cuestionan el alineamiento de Lacalle Pou con el "modelo" paraguayo

La caída del Ueno Bank y la renuncia del presidente Santiago Peña sacuden a Paraguay y a la región. Mientras se define la sucesión a cargo del hasta ahora vicepresidente de la República y avanza el juicio político en el Congreso, el escándalo tiene sus coletazos en la política uruguaya.

Fuentes del gobierno de Yamandú Orsi indicaron a El Observador que se sigue “con atención” el devenir de la crisis paraguaya, más aún en vísperas de la cumbre del Mercosur que tendrá lugar en menos de un mes en Montevideo. En un audio enviado a periodistas desde la Cumbre Iberoamericana en Madrid, el canciller Mario Lubetkin lamentó la situación en Paraguay al explicar la ausencia de mandatarios de la región, entre ellos Peña.

La crisis institucional en ese país abre la incógnita sobre cómo transcurrirá la cumbre del Mercosur en Montevideo, en la que Orsi pasará la presidencia pro témpore al presidente argentino, Javier Milei .

En círculos del oficialismo y del gobierno se destaca la “estabilidad” con la que llegan a esa cita tanto Uruguay como Brasil, y en especial el "aura" que rodea al recién reelecto Lula Da Silva tras la remontada que logró mantenerlo en el poder.

Por otro lado, la renuncia de Peña -que quedó en suspenso cuando los diputados no se la aceptaron y votaron un juicio político para destituirlo- añade incertidumbre a un Mercosur con altos niveles de crispación entre Lula y Milei, más aún después de la fuga de Flavio Bolsonaro con la complicidad del gobierno argentino.

El escándalo paraguayo también deja en suspenso algunas discusiones de interés para Uruguay, como las conversaciones para un puerto de aguas profundas en el seno del Urupabol, un ámbito compartido con Paraguay y Bolivia como países de escalas similares en un Cono Sur dominado por las economías de Brasil y Argentina.

Además, aún continúa pendiente de acuerdo en el seno del Mercosur la discusión sobre la distribución de cuotas para la carne en el marco del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hasta ahora, la propuesta paraguaya –bajo el gobierno de Santiago Peña– venía siendo la más rupturista y la que complicaba las negociaciones: pedía una distribución equitativa entre los cuatro países miembro, con un 25% de acceso para cada uno, mientras que las propuestas de Argentina y Brasil –con las que no discrepa Uruguay– procuran un correlato con la realidad de mercado.

La crítica a Lacalle Pou

En paralelo, desde el Frente Amplio surgen cuestionamientos al alineamiento del expresidente Luis Lacalle Pou con el golpeado gobierno de Paraguay. “Pavadita de ejemplo a seguir”, había escrito en sus redes el diputado del MPP, Sebastián Valdomir, en alusión a una participación del exmandatario blanco en un evento de la Cámara Vial Paraguaya en Asunción junto a Santiago Peña.

En esa ocasión, Lacalle Pou había dicho: “Tuve la oportunidad de viajar al interior del país (Paraguay) y veo la continua mejora. Me viene a la mente algo que yo contesto cuando vuelvo a Uruguay: ‘Che, ¿cómo está Paraguay?’ Y siempre, sin perjuicio de los problemas políticos, yo digo que Paraguay está mejor”.

Lacalle Pou también había visitado Paraguay en abril para otro conversatorio junto a Peña.

Luis Lacalle Pou y Santiago Peña, en una visita del nuevo presidente paraguayo a Uruguay Foro @SantiPenap

Consultado este jueves por El Observador, el diputado oficialista Valdomir afirmó: “Muchos actores políticos y analistas de nuestro país muchas veces han remarcado que Paraguay es un modelo a seguir y pierden de vista que es un sistema inestable por definición y que ha estado involucrado en este tipo de situaciones muchísimas veces. Todos conocemos la tremenda inestabilidad, la corrupción que existe en el sistema público paraguayo, muchas veces basado en un dumping ambiental. Que muchas veces se haya querido cuestionar a Uruguay comparándolo con Paraguay, (...) confirma que esas comparaciones se hacen intencionadamente para cuestionar el modelo uruguayo”.

Valdomir agregó que “el involucramiento” de Peña en la caída del Ueno Bank “se demuestra porque él mismo toma la decisión de renunciar”. El diputado deseó que Paraguay pueda participar en la próxima cumbre del Mercosur y que “los ahorristas afectados logren recuperar sus ahorros”.

Desde el oficialismo hubo varios pronunciamientos en esa línea desde que el escándalo estalló el martes. Por su parte, el senador blanco Sebastián Da Silva escribió este jueves en sus redes, tras conocerse la renuncia de Peña: “Como tiene que ser”.