El accidente que cambió la vida de Juancho de Posadas y su camino para aprender a vivir de otra manera

La vida de Juan Martín “Juancho” de Posadas cambió de manera inesperada a partir de un accidente que le provocó una lesión medular. Hasta entonces, era un apasionado del deporte, del mar y de los proyectos que imaginaba para su futuro. Después del accidente, muchas de esas perspectivas cambiaron y tuvo que enfrentarse a un proceso de rehabilitación que también implicó reconstruir su forma de entender la vida.

“Te despertás convencido de que vas a volver a caminar y que te llevará tiempo, pero que tenés las ganas y el coraje como para volver a que todo sea normal”, recordó durante su participación en MPTalks. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que la voluntad no siempre alcanza para revertir las consecuencias de una lesión.

“Por más ganas que tenga, no iba a volver a caminar”, expresó. A partir de esa aceptación comenzó otra etapa, marcada por el desafío de descubrir hasta dónde podía llegar y qué posibilidades tenía por delante.

En un primer momento, sus objetivos estaban concentrados en recuperar funciones básicas. De Posadas contó que había perdido parte de la musculatura que interviene en la respiración y que incluso hablar representaba un esfuerzo. Los ejercicios iniciales consistían en soplar un dispositivo que elevaba pequeñas pelotas, una práctica que formaba parte de su proceso de recuperación.

Con el tiempo, también cambió la manera en que imaginaba su futuro. “Mi vida antes era voy a ver qué estudio, qué trabajo, si tengo familia. Ahora es necesito ver hasta dónde llego para ver si después puedo tener una vida”, explicó.

El apoyo familiar y la rehabilitación como pilares

Durante el episodio, el doctor Jorge Gerez, director de MP, explicó que las lesiones medulares requieren un seguimiento particular, ya que sus consecuencias no siempre se definen de inmediato.

Según señaló, cuando se produce una lesión de este tipo también puede generarse un edema que se extiende hacia arriba y hacia abajo de la zona afectada. A medida que ese edema o el hematoma disminuyen, es posible determinar con mayor precisión el nivel de la lesión y sus consecuencias.

Gerez destacó tanto la participación de la persona como el acompañamiento de su entorno. Para el especialista, el apoyo familiar es uno de los factores fundamentales durante la recuperación.

En el caso de Juancho, recordó especialmente el papel de su madre, Malena, y el compromiso de toda su familia, que buscó distintas alternativas para acompañarlo en su rehabilitación, incluso en centros especializados de Estados Unidos y Argentina.

“Era una leona peleando por él y la abanderada de esa familia”, recordó Gerez al referirse a Malena, la madre de Juancho.

El director de MP también hizo énfasis en la importancia de los aspectos emocionales y psicológicos que aparecen después de la etapa inicial de atención y durante la rehabilitación. En ese sentido, consideró que De Posadas contó con una fortaleza personal que le permitió atravesar el proceso con resiliencia.

“Juancho tiene cabeza, tiene una buena cabeza que le permitió sobrellevar con mucha resiliencia todo esto”, sostuvo.

Una vida con otros objetivos

Para De Posadas, aceptar que algunas cosas no volverían a ser como antes fue parte de un cambio más profundo. El accidente modificó sus prioridades y la manera en que se relaciona con sus proyectos personales.

Antes imaginaba su futuro vinculado al mundo empresarial y al manejo de campos. Hoy, sus objetivos pasan por cuestiones que considera más esenciales.

“Pasé de querer hacer una cantidad de proyectos a querer vivir”, resumió.

En esa transformación, explicó que comenzó a darle más importancia a estar contento, ayudar a los demás y cultivar sus vínculos. Ser un buen hermano, amigo e hijo pasó a ocupar un lugar central en su manera de entender el bienestar.

Eso no significa que no existan días difíciles. De Posadas reconoció que las complicaciones de salud, entre ellas las infecciones urinarias que ha atravesado recientemente, pueden afectar su estado de ánimo. Sin embargo, aseguró que intenta no quedarse detenido en lo que ocurrió ni concentrar su energía en imaginar cómo habría sido su vida sin el accidente.

“Yo sigo para adelante y no me pongo a protestar. Prefiero gastar la energía en otra cosa”, afirmó.

La conversación en MPTalks dejó una reflexión que atraviesa tanto el testimonio de Juancho como la mirada médica de Gerez. La rehabilitación no se limita a recuperar capacidades físicas, sino que también implica encontrar nuevas formas de relacionarse con el entorno, reconstruir proyectos y reconocer que una persona es mucho más que aquello que le sucedió.