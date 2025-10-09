Gustavo Ricci pidió disculpas por la pelea al aire con Humberto de Vargas: "La situación se me fue de las manos ante una provocación"

Hace una semana, el comunicador Humberto de Vargas y el sindicalista Gustavo Ricci protagonizaron un cruce en el canal de streaming Undertake Media que derivó en una pelea al aire, que obligó a cortar el programa y terminó con a la desvinculación del Humberto de Vargas del programa Hacemos lo que podemos.

Este miércoles, Ricci se refirió a la pelea. "Lo primero que uno tiene que hacer es la autocrítica: fue un bochorno, hay que decirlo sin inconvenientes ", expresó el periodista deportivo y funcionario de OSE.

"Lo que pasó el otro día, lamentablemente, para mí fue un mensaje violento que realmente no se debería haber dado y admito mi porcentaje de culpa” , dijo en una nueva edición del programa. "No se debería haber dado nunca. Lo que pasó fue un bochorno", remarcó.

Ricci se disculpó con el público y agradeció a sus compañeros de Hacemos lo que podemos porque, según dijo, “si no hubiesen estado, la cosa hubiese pasado a mayores indudablemente ”.

Aseguró que durante más de 20 años que lleva vinculado al movimiento sindical, nunca llegó a pelear con alguien. "Soy un tipo que nunca lleva las diferencias a ese extremo. La situación se me fue de las manos ante una provocación (...) no debí reaccionar como reaccioné", reconoció

Entonces el conductor del programa, Richard Galeano, contó que el jueves a la mañana –después del incidente en el programa– se comunicó con Ricci y él le aseguró que "no tenía problema con cruzarse con Humberto de Vargas en el estudio", solo que "no iba a tener un intercambio al aire" con él.

"Me hago cargo de la desvinculación de Humberto de Vargas", dijo Galeano. "No estuvo bien Humberto en generar todo lo que se generó. Me parece que el responsable fue él desde el primer momento hasta el último y por eso tomé la decisión de hacerlo".

La pelea entre Humberto de Vargas y Gustavo Ricci

El miércoles pasado Ricci estaba al aire como parte del programa Hacemos lo que podemos, junto al conductor del ciclo, Richard Galeano. Este último le comentó que había recibido un mensaje de De Vargas, en el que decía "que Ricci termine su columna antes de que yo llegue, porque estoy re caliente con los sindicalistas por los acomodos del caso Bermúdez", en referencia a que el exsecretario de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, devolvió el dinero del Fondo de Formación del gremio que tenía en una de sus cuentas personales.

Ricci dijo que estaba dispuesto a esperarlo para hablar con él y, efectivamente, cuando De Vargas entró al estudio para hacer su editorial semanal allí estaba Ricci. Cuando llegó, el comunicador sostuvo que no tenía la intención de debatir con el sindicalista pero adelantó que tenía "algunas preguntas".

Después de explicar que trabaja desde los 14 años De Vargas señaló que "después de todos esos años de trabajo documentados en el BPS tiene una jubilación de 20 mil pesos", encaró a Ricci y le preguntó en repetidas ocasiones: "¿ usted trabaja? ¿Qué hace? Usted dice que es sindicalista". Ante ese comentario, Ricci se defendió diciendo que está "orgulloso" de ocupar ese lugar y explicó cuál es su puesto en OSE.

No contento con la respuesta, De Vargas preguntó en más de una oportunidad "de qué trabajan" otros como Fernando Pereira o Jorge "Fogata" Bemúdez. "¿Para qué me preguntás? ¿Por qué no le preguntás a Fernando Pereira? Preguntale al Fogata Bermúdez?".

La conversación fue levantando temperatura hasta que De Vargas hizo una advertencia: "Te voy a decir algo: guarda conmigo, soy de barrio. Me decís cagón dos veces y te cazo del cogote".

"Vamos" le dijo Ricci. Ante esa señal, De Vargas se sacó sus lentes y avanzó hacia el sindicalista. "Enseguida te muestro que no soy cagón", le dijo, mientras Galeano pedía cortar la transmisión. Antes de que las cámaras dejaran de transmitir, se vio a los dos hombres agarrándose.

La desvinculación

"Estuvimos hablando con Humberto y me dijo que fue un bochorno. Y yo le dije que lo mejor, luego de lo que sucedió, es que deje de formar parte de Undertake media. Porque ese es el límite. Una cosa es el entretenimiento, la picanteada, el quedar ofuscado, capaz hasta una puteada, pero la agresión física entre dos personas que forman parte del canal ya no me parece", explicó Galeano en le próximo programa sobre su decisión de apartar a De Vargas de la pantalla.

"No corresponde la falta de respeto, y creo que Humberto de Vargas lo terminó haciendo. Él me entendió perfectamente, quedó todo por demás bien, y me dijo que no había pasado bien la noche, que empezó a caer con la cantidad de mensajes que le llegaron, y capaz se dio cuenta que lo que hizo no estuvo bueno", detalló Galeano.