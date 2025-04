Miramar Misiones denuncia y pedirá el audio del partido ante Nacional para comprobar los dichos del árbitro Esteban Ostojich a Gastón Ramírez de que iban a perder

“Cuando terminó el primer tiempo, el árbitro nos dijo que la íbamos a pagar e íbamos a perder , y después pasan estos episodios. Nosotros no sabemos si él se equivocó, si vio o no la jugada, pero sí sabemos que nos dijo que iba a hacer lo que hizo, y le salió bien”, dijo Ramírez tras el compromiso.

El futbolista, igual que Peralta, explicaron que para ellos hubo falta en el primer tanto tricolor . “ Es falta, él me pega primero . Luego es falta sobre Matías (Rodríguez) también, pero quiero explicar que el árbitro nos dijo que la íbamos a pagar y que íbamos a perder”.

Después, según Ramírez, Ostojich reconoció lo que dijo, y que les manifestó que no lo interpretaran de esa manera. “Pero si me dice que me va a hacer perder y después pasa lo que pasa, qué tengo que pensar”, subrayó el jugador.

Miramar Misiones denuncia y pedirá el audio del partido ante Nacional para comprobar los dichos del árbitro Esteban Ostojich a Gastón Ramirez de que iban a perder

Según informó una fuente del club cebrita a Referí este domingo, su club no se quedará quieto ante lo sucedido.

"Vamos a denunciar este hecho y a pedir los audios del partido ante Nacional", expresó la fuente consultada.

Miramar Misiones Nacional, campeonato apertura 2025. Esteban Ostojich Foto: Leonardo Carreño

La intención de Miramar Misiones es poder aclarar los términos porque entienden que si ello sucedió, (la charla entre Esteban Ostojich y Gastón Ramírez) es algo muy grave.

Esta semana que comienza puede ser muy importante con este hecho, aunque es bueno aclarar que en otras situaciones parecidas en el pasado, todo quedó en nada.