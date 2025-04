Las duras expresiones de Gastón Ramírez contra el árbitro Esteban Ostojich: "Nos dijo que íbamos a perder"

“Cuando terminó el primer tiempo, el árbitro nos dijo que la íbamos a pagar e íbamos a perder , y después pasan estos episodios. Nosotros no sabemos si él se equivocó, si vio o no la jugada, pero sí sabemos que nos dijo que iba a hacer lo que hizo, y le salió bien”, dijo Ramírez en ronda de prensa al finalizar el partido en el Parque Artigas de Las Piedras.

El futbolista, igual que Peralta, explicaron que para ellos hubo falta. “Es falta, él me pega primero. Luego es falta sobre Matías (Rodríguez) también, pero quiero explicar que el árbitro nos dijo que la íbamos a pagar y que íbamos a perder”.

Después, según Ramírez, Ostojich reconoció lo que dijo, y que les manifestó que no lo interpretaran de esa manera. “Pero si me dice que me va a hacer pasar y después pasa lo que pasa, qué tengo que pensar”, subrayó el jugador.

Horacio Peralta Horacio Peralta FOTO: LEONARDO CARREÑO

Además, Peralta se refirió al trato que el árbitro le dio a sus jugadores de esta forma: “Se lo dije cuando entré en el entretiempo, que lo que tenía para criticar era lo mal que le hablaba a nuestros jugadores. En el trato. A Giossa (golero de Miramar) le dijo, ‘levantante, no me hagas tiempo porque ese es mi trabajo’. Eso lo escuché yo, y le dije que esto es fútbol y también un equipo necesita recuperarse, que es normal en el fútbol y no lo vamos a inventar nosotros. La forma en que lo hizo no era la manera de hablarle a los jugadores”.