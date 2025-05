El delantero de la selección uruguaya que ya confirmó que está reservado por Marcelo Bielsa de cara a los próximos partidos de Eliminatorias

El jugador que está reservado es Cristian “Kike” Olivera, quien anunció este lunes que su club, Gremio de Porto Alegre, estaba notificado.

“Sí, ya me llegó”, dijo a 100% Deporte de radio Sport 890 cuando le preguntaron si había recibido la reserva celeste.

El atacante habló de su momento en Gremio, club al que se sumó en esta temporada.

“La verdad que me siento muy bien, gracias a Dios vengo jugando mucho y es lo que a mí me gusta para agarrar ritmo”, señaló.

Uruguay's forward #17 Cristian Olivera and Bolivia's defender #03 Diego Medina fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Bolivia and Uruguay at the Municipal de El Alto stadium in El Alto, Bolivia,

Cristian Olivera de Uruguay y Diego Medina de Bolivia por Eliminatorias

FOTO: AFP