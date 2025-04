"Metáfora sin sustento": Falero rechazó las acusaciones de Caggiani y defendió la gestión del gobierno de Lacalle Pou

En medio del cruce de declaraciones sobre la situación fiscal heredada por el gobierno de Yamandú Orsi, el exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero , salió al cruce del senador del Frente Amplio Daniel Caggiani , quien había hablado de “bombas” dejadas por el anterior gobierno , y dijo que " no se puede permitir que un senador diga eso sin pruebas ".

“Si algo no ha dejado nuestro gobierno es ninguna bomba, por el contrario, ha dejado un país absolutamente diferente a lo que recibimos ”, afirmó Falero en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

“No fue un capricho, lo dijo incluso el presidente Mujica: Uruguay necesitaba inversión urgente en infraestructura vial”, sostuvo. “Gracias a eso se construyeron más de 230 puentes. Eso es una inversión a diez años, no una bomba”, agregó.

Falero destacó que, bajo su gestión, se logró una inversión récord en obras viales y que el país quedó con mejores condiciones para seguir creciendo. “Postergar pagos no es irresponsabilidad, es gestión”, argumentó.

Consultado sobre la postergación de pagos en obras ferroviarias por 160 millones de dólares, aclaró que no se trató de una maniobra para "maquillar el déficit".

“No había condiciones contractuales para pagar, no se había terminado la obra. El expediente quedó listo para que el nuevo gobierno lo resolviera”, explicó.

También se refirió al adelanto de impuestos, señalando que es una práctica habitual en la gestión pública.

“Eso se hace en todos los períodos. Lo importante es que el país siguió creciendo, incluso en circunstancias adversas como pandemia, sequía e inundaciones”, destacó.

Cuestionamiento a la narrativa de Caggiani

Falero fue contundente al rechazar el uso de términos como “bomba” o “cráter” por parte del senador Daniel Caggiani.

“No se puede permitir que un senador diga eso sin pruebas. No es serio. Es una metáfora sin sustento. A mí me enorgullece lo que hicimos”, sostuvo.

Además, pidió a los actuales gobernantes asumir responsabilidades. “Están en el gobierno, no pueden seguir con el chip de oposición. Ahora hay que gestionar, no buscar excusas”, sentenció.

En el plano político, Falero se refirió a la necesidad de consolidar la Coalición Republicana, especialmente de cara a las elecciones de 2030

“Si queremos mantener la coalición, deberíamos llegar con acuerdos en todos los departamentos. Ya se está dando de hecho en algunos lugares como San José”, señaló.

También defendió su decisión de acompañar a la actual jefa del departamento maragato, Ana Bentaberri, como suplente en la candidatura a la Intendencia de San José.

“Creo en los equipos. Ella me acompañó diez años, ahora me toca a mí devolverle ese respaldo”, dijo.