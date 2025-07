Cómo es la recuperación del futbolista Agustín Rodríguez después de sufrir hundimiento de cráneo tras chocar su cabeza con un compañero en Cerrito vs Uruguay Montevideo

Agustín Rodríguez, jugador de Cerrito FOTO: @SportivoCerrito

El futbolista Agustín Rodríguez tuvo un accidente (golpearon sus cabezas) con su compañero de equipo Mateo Vista, ambos de Cerrito en un partido ante Uruguay Montevideo por el Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional, cuando golpearon sus cabezas, y fue operado tras sufrir hundimiento en el cráneo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Por suerte estoy mucho mejor. Había hablado que me iban a poner una chapa, pero al final me pusieron una malla que es degradable, que la absorbe el hueso. La operación salió bien, iba a ser de una hora y media pero terminó siendo de tres horas y media porque había otras partes que estaban rotas y que no las habían visto. Por eso llevo un poco más", señaló Agustpin en diálogo con 100% Deporte.

Con respecto al período posterior a la operación y consultado acerca de cómo transita la recuperación, expresó: "Lo principal que me dijo el médico es no hacer esfuerzos y reposo completo. El dolor eran como pulsaciones que me venían de la parte de atrás de la cabeza hacia adelante, como que sentía que me punzaba toda la cabeza del liquido y de la sangre. A veces también escupía sangre o me salía por la nariz y esas eran cosas normales me decía el médico".

Uruguay Montevideo Cerrito golpe de cabezas Agustín Rodríguez y Matías Vista.jpg El momento del golpe de cabezas de los jugadores de Cerrito, Agustín Rodríguez y Matías Vista, en el partido ante Uruguay Montevideo Así sigue su evolución: "En principio, me dijo que ahora en dos semana tendría que ir a sacarme los puntos y que allí me va a revisar, y evaluar qué podía empezar a hacer. En principio podía empezar a hacer pesas y capaz que, si no me molestaba, algún trote. Recién al mes y medio o dos meses, empezar a entrenar con la máscara".

Por último, habló sobre la visita a sus compañeros de equipo: "Algunos compañeros ya me dijeron que iban a venir, pero seguramente la semana que viene seguro vaya a algún entrenamiento a saludar y estar con ellos. Quería ir a Maldonado pero tengo que ver si el doctor me deja", sentenció.