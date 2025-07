El difícil momento de Agustín Rodríguez, de Cerrito, quien será operado de la cabeza: "Cuando escuché llorar a mi hijo, me quebré"

Mateo Vista jugador de Cerrito.jpg Mateo Vista, jugador de Cerrito FOTO: @SportivoCerrito

Rodríguez sufrió hundimiento en el cráneo, pérdida de conocimiento y quedó tendido en el piso. Luego le darían 10 puntos de sutura.

Inmediatamente fueron atendidos por las sanidades de los dos clubes, debido a los temores de que pudiera tratarse de una situación más grave de la que finalmente ocurrió.

Inmediatamente el árbitro pidió que llamaran a la ambulancia para atender a los jugadores. Debido a que no llegaba la atención para los futbolistas, entre los futbolistas de ambos planteles retiraron a los lesionados a las afuera del estadio.

Finalmente, los dos jugadores fueron trasladados para ser estudiados. Vista fue dado de alta en la tarde, pero la situación de Rodríguez es más compleja.

El futbolista que llevó la peor parte en el golpe explicó lo que le ocurrió: sufrió desplazamiento de la parte frontal del cráneo (hundimiento de cráneo) y una fractura interna.

Este lunes los médicos determinarán la fecha en la que le realizarán la operación, y dijo que le llevará entre dos y tres meses de recuperación.

¿En qué consiste la intervención? "Me vuelven a abrir (la cabeza), traen el hueso a su lugar, ponen una chapa con tornillo y queda fijo", dijo el futbolista.

Rodríguez podrá volver a competir no antes de los tres meses y en su regreso a las canchas tendrá que volver a jugar con casco para protegerse la posibilidad de un nuevo golpe.

El futbolista de Cerrito explicó en Punto Penal el domingo y en Carve Deportiva AM 1010 este lunes, cómo vivió la jugada y lo que siguió al golpe de cabezas con su compañero.

"Le agradecí a la gente de Uruguay Montevideo, al médico, al fisio y a los jugadores, y al médico de Cerrito, porque el sábado, después del golpe, me desperté porque lo escuché a él cuando me preguntaba, '¿En qué años estamos? ¿De qué jugás?', y me dormía solo. Entonces me decía, 'no te me duermas, no pares de hablarme'. Por momentos se me cerraban los ojos y quería dormir".

Rodríguez contó que cuando chocó la cabeza con Vista de lo primero que se acordó de su hijo, quien estaba en la tribuna.

"Me acordé que justo ese día quiso venir. 'Papá voy a ir a verte', me dijo. Entonces, cuando choco, lo primero que dije fue, 'decile a mi hijo que estoy bien'. Eso ocurrió en el momento que caí y sentí que me salía sangre. Luego, cuando nos sacaron de la cancha y estaba afuera (del estadio) esperando acostado en un banco, lo escuché llorar a mi hijo, también escuché que estaban mi padre, mi madre y mi pareja, y me quebré".

Contó este lunes que aún no había tomado real dimensión de la gravedad del golpe, y que al hablar sobre lo ocurrido empezó a tomar conciencia de que pudo tener consecuencias peores.

"Al principio no caía, pero Julio Fuentes (entrenador que lo dirigió anteriormente) me hizo ver lo que ocurrió y, la verdad, la saqué barata", dijo.

Sobre la jugada en la que golpeó con su compañero, dijo: "Me acuerdo clarísimo lo que ocurrió, el zaguero de Uruguay Montevideo tiró un pelotazo, el nueve de ellos la quiso parar de pecho y se le fue larga. Cuando pica la pelota dije, voy fuerte, y apareció Mateo y nos chocamos".

El futbolista explicó que ese mismo sábado, cuando estaba internado, recibió la visita del presidente de la Mutual de Futbolistas, Diego Scotti, y quien "estuvo arriba del tema".

¿En cuánto llegó la ambulancia al Parque Palermo?

El presidente de Cerrito, Mathías Vignoli, denunció que la ambulancia había demorado media hora y que por esa razón sacaron a los futbolistas a una plaza lindera al estadio de Central Español, el Parque Palermo.

Según pudo conocer Referí con fuentes de la AUF, al Palermo llegaron dos ambulancias, la primera a los 14 minutos de haber recibido la llamada, según en informe oficial, y la segunda a los 16 minutos.

Además, de acuerdo al protocolo establecido para estas situaciones, los jugadores fueron atendidos por el servicio médico de la emergencia médica que tiene un acuerdo con la AUF, que estaba en el estadio: un médico de la emergencia, además del médico de cada uno de los clubes.