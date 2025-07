La cruda denuncia del fiscal Romano: dijo que hinchas de Nacional que participaron en el homicidio de Hernán Fiorito siguen yendo a ver al club pese a estar en lista negra

"Creo que las dirigencias de los clubes, y esto me va a costar bastante, son responsables, tienen responsabilidad directa. Creo que ellos las crearon. Crearon estos vínculos allá en la década de 1980. Y esos vínculos hoy son difíciles de sacudir. Yo conocí a uno de los presidente de Nacional al que le tuve mucho respeto, (José) Fuentes, y en uno de los clásicos en el cual me pegaron por todos lados, engrasaron los paraavalanchas cuando ingresaron hinchas de Nacional a la tribuna que iba a ocupar Peñarol y Fuentes me lo dijo directamente: había cosas que él no podía manejar porque tenía temor. Porque hay barras en Nacional como también los hay en Peñarol con que son inmanejables. ¿Usted nunca se preguntó cómo hay personas que no tienen dinero ni trabajo y pueden viajar a Brasil a Venezuela o al lugar que sea y que puedan pagar las defensas más costosas?", comenzó diciendo Romano.

"No podemos negar que no haya corrupción en el fútbol", agregó.

Cuando se le consultó cómo la barra de Nacional pudo ingresar bengalas náuticas, otros tipos de pirotecnia que no habían sido autorizados y una enorme cantidad de banderas robadas a Peñarol, Romano contradijo al presidente de CAFO, Gonzalo Trabal, quien en el mismo informe dijo que esos elementos ingresaron al Estadio Centenario después de la inspección previa realizada por la Guardia Republicana y que en la Tribuna Colombes no hay conexión entre las oficinas que funcionan entre semana con la tribuna donde se aloja el público.

"El presidente de CAFO dice que el procedimiento se hizo muy bien, que en la Colombes es imposible que pasen cosas desde las oficinas que hay. Yo me reservo esa opinión, porque tengo entendido que puede llegarse. Él dice que el procedimiento se hizo muy bien y dice que los barras ingresaron esos paquetes, que son muchos kilos, el mismo día del partido. Dice que lo ingresaron los barras y que lo hicieron después de la revisación. Pero no dice cómo. Y si lo ingresaron los barras lo hicieron con conocimiento de algún integrante de CAFO o de la AUF o de algún funcionario policial. Si no, ¿cómo ingresaron esos paquetes sin elementos de corrupción? No tengo evidencia, pero no tengo dudas. ¿No controlaron? ¿O miraron para otro lado cuando entraron todo eso?", afirmó.

Luego Romano fue consultado por cómo funcionaban las cámaras de identificación facial del Estadio Centenario donde en la semana se generaron versiones de prensa de que en la Tribuna Colombes, alguna cámara no funcionó por falta de actualización del software.

"Cuando yo estuve trabajando las cámaras de reconocimiento facial funcionaban. Pero a pesar de las cámaras de reconocimiento facial, las personas que estaban en la lista de impedidos, muchos entraban igual. ¿Cómo? No lo sé. Eso lo saben los dirigentes de los clubes, fundamentalmente los de los clubes más importantes, Peñarol y Nacional. Yo les puedo decir que gente que tuvo participación en el homicidio de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol que murió en Santa Lucía (en 2016), que salieron a los dos años y poco lamentablemente de la cárcel, con condenas que hace poco la Suprema Corte de Justicia ratificó en 25, 26 y 28 años de condena y están en libertad, igual siguieron ingresando, igual siguen ingresando a los estadios a ver a Nacional. Y han ido con Nacional al exterior. O sea que lamentablemente pasa eso", denunció Romano.

En noviembre de 2022, El Observador informó que la familia de Fiorito solicitó a Fiscalía la investigación sobre si uno de los condenados por el asesinato de Fiorito estaba yendo a ver a Nacional. La denuncia no se llegó a confirmar días después hasta que Romano realizó el pasado viernes estas declaraciones.

Los hinchas condenados a penas mayores de 20 años pero que solo cumplieron un par de años en prisión fueron Camilo García Froste, Gonzalo Noel Amaral, Pablo Santiago Papini López, Armando Mathías Bonilla Rodríguez, Adrián Ismael Carreño Calvette, Pablo Nicolás Gossi Etchechury, Marcio Martín Huertas Rial, Alejandro Aldao Trujillo, José Pedro Ponce De León, Milton Gabriel Rodríguez Ferreira, Matías Sebastián Merlo Rodríguez, Gastón Fernández Mier, Juan Pablo Fernández Cabrera, Guillermo Federico Fortunatto Delgado y Washington Omar Simón Rodríguez.

Este último fue asesinado en enero de 2022 en un enfrenamiento con barras de Peñarol en la Vía Blanca.

Gastón Fernández Mier se fugó del país y tiene un pedido de captura internacional dictado por Interpol.

"El tema de las barras del fútbol poder y dinero va por ese lado. Hay que apuntar a políticas públicas relacionadas a la violencia en el deporte y fundamentalmente a la violencia en el fútbol. ¿Los temas de fondo son una bengala que hirió gravemente a una persona o son eso y también todo lo que pasa alrededor del fútbol y no se quiere ver? En algún momento se va a tener que pensar en cómo trabajar la violencia en el fútbol y todo lo que hay alrededor del futbol con mayor profundidad, donde hay temas de corrupción, de lavado de activos y de narcotráfico; todo eso rodea al esquema", concluyó Romano.