Cole Palmer fue elegido como el mejor jugador del Mundial de Clubes tras cerrar en la final ante PSG un torneo memorable: mirá todos los premiados

El creativo inglés terminó el campeonato, el primero en el que participaron 32 equipos, con tres goles y dos asistencias en su cuenta.

"Mucha gente habló mal de nosotros durante esta temporada, pero creo que vamos en la buena dirección", dijo Palmer.

Su compañero de equipo, el español Robert Sánchez, recibió el Guante de Oro al mejor gplero de la competición.

El guardameta de 27 años tuvo una actuación destacada en la final de este domingo, especialmente al atajar a boca de jarro un disparo de Ousmane Dembélé en el comienzo del segundo tiempo (minuto 51).

Recibió cinco goles en tres partidos, pero mantuvo su valla invicta en cuatro cotejos.

En tanto, el premio al mejor jugador joven fue otorgado, también por Trump en compañía del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al atacante francés Désiré Doué, de 20 años.

El atacante de Paris Saint-Germain, flamante vencedor de la Liga de Campeones de Europa, jugó como titular los siete encuentros de los franceses en el Mundial.

Desequilibrante y asociativo, anotó un gol, en la victoria 2-0 contra Bayern de Múnich en los cuartos de final.

