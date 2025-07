Gremio amenazó con recurrir a la FIFA para evitar presión de Ignacio Ruglio y de Peñarol para contratar a Matías Arezo

En la dirigencia de Gremio generaron particular molestia las declaraciones que el titular de los aurinegros realizó en la semana a El Espectador Deportes diciendo que hablaba dos veces por día con Arezo.

"Es bueno que los hinchas de Peñarol sepan lo que está haciendo Matías para venir ahora. Nunca vi a alguien hacer lo que está haciendo Mati. Estamos hablando dos veces por día", dijo Ruglio.

Pero en Gremio quieren que el jugador esté enfocado 100% en su club, con el que tiene contrato.

Con el danés Martin Braithwaite lesionado, Arezo será titular este domingo contra Cruzeiro, en Belo Horizonte, por la fecha 13 del Brasileirao.

Además, el miércoles, Gremio jugará contra Alianza de Lima, en Perú, el partido de ida por los playoffs clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Arezo es el suplente natural del ex Barcelona y el tricolor gaúcho no salió al mercado para suplantar a Arezo.

El club rechazó una última propuesta de Peñarol de US$ 300 mil por una cesión de seis meses con Peñarol haciéndose cargo del 100% del salario del jugador.

Los aurinegros, además, comenzaron gestiones para contratar a Thiago Borbas de Red Bull Bragantino donde este domingo vuelve a ser suplente, ante Corinthians, por el Brasileirao.