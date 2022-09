Tribuna engrasada: fiscalía investiga si un directivo autorizó que hinchas ingresaran al Parque Central en la previa del clásico

Fiscalía investiga si un directivo de Nacional autorizó a los 20 hinchas que ingresaron al Gran Parque Central en la noche anterior al clásico a pintar sobre leyendas que podían resultar ofensivas para los hinchas de Peñarol, informó MVD Noticias y confirmó El Observador con fuentes judiciales.

Desde el ministerio público, se cree que estas personas, una vez en el estadio, aprovecharon la oportunidad para engrasar parte de la tribuna, escalones y el tejido.

Un asesor de seguridad de Nacional le contó a la fiscalía que un directivo le dio autorización a los hinchas para que ingresaran al estadio el día anterior. Los encargados de la investigación busca confirmar ese relato. También se busca conocer la identidad de esos 20 simpatizantes tricolores.

Hinchas de Peñarol que concurrieron temprano al Gran Parque Central para ver el clásico el domingo 4 de setiembre, se habían quejado porque los paraavalanchas y los tejidos tenían grasa.

Los paravalanchas en la tribuna Scarone donde va la parcialidad de @OficialCAP están engrasados, falla la organización y la higiene de parte de Nacional pic.twitter.com/fUnbCi8R03 — Wilson Méndez (@WilsonMendez86) September 4, 2022

Cada vez que alguno se apoyaba allí, se manchaba e, incluso, su mano se resbalaba. Debido a eso, en algunos sectores colocaron diarios para poder apoyarse.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló tras el partido con Telemundo (canal 12) y lamentó lo sucedido. "Me preocupa porque lo que hagan los hinchas a veces está afuera de nuestro alcance; pero que le hayan liberado la tribuna para que la hayan aprontado así me extraña y no era en lo que habíamos quedado", señaló.