Caso Hernán Fiorito: confirman condena de acusados pero no volverán a la cárcel

El Tribunal de Apelaciones confirmó la condena de los 16 hinchas de Nacional por el homicidio de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol al que ultimaron en los festejos de los 125 años de ese club en la localidad de Santa Lucía en 2016, según consta en la sentencia a la que accedió El Observador.

Los condenados estaban libres gracias a un vericueto legal –este caso se juzgó con el código del proceso penal viejo y no podían permanecer presos hasta que la condena quedara firme– y ahora, a raíz de esta condena, tampoco podrán ser encarcelados.

La sentencia establece en su numeral quinto que, a pesar de la alegación de Fiscalía para el "reintegro de los acusados a un centro carcelario" y que ello pueda resultar "compartible", no existe "eco en la legislación nacional" para concretarlo. "No encuentra eco en la legislación nacional desde que será necesario acreditar el incumplimiento de las obligaciones impuestas cuando las personas fueron excarceladas, con vista favorable del Ministerio Público y en aplicación de dispositivos del CPP/80, que rige en la presente causa. Por ende no corresponde hacer lugar a lo peticionado por la Fiscalía al contestar agravios", señala el texto.

Quince de los condenados tuvieron una condena aproximada de 23 años –algunos de ellos con seis meses más– y uno de ellos, Camilo García, a 25 años y seis meses. Uno de los condenados era Washington "El Washi" Rodríguez Simón que fue asesinado en la feria de Vía Blanca en enero de 2022 por hinchas de Peñarol que buscaban vengar el homicidio de Fiorito.

Otro de los culpables, Gastón Fernández Mier, está prófugo y pesa sobre él una orden de Interpol. La familia de Fiorito había manifestado que el condenado llegó a ir a un partido en el Gran Parque Central, aunque nunca se comprobó.

El grupo de hinchas de Nacional se había reunido en la esquina de la sede del club, en la víspera de los festejos, para tramar a dónde podían ir a buscar "trapos" (es decir, banderas de Peñarol). Eso se ve como un trofeo y cuando hinchas de un club roban banderas a otro, sienten que les da prestigio. Pero en Montevideo, declararon algunos de los condenados, había grandes grupos de personas y pocas banderas, por eso decidieron ir a Santa Lucía a buscar revancha por un altercado que habían tenido unos meses atrás.

La cadena de homicidios que partió del asesinato de Fiorito

En enero de 2022, hinchas de Peñarol mataron en la feria de Vía Blanca a Washington "El Washi" Rodríguez Simón buscando vengar el homicidio de Fiorito. Cuando El Washi murió después de ser asistido en su mutualista, sus amigos, que esperaban en la puerta, salieron a la calle y mataron a la primera persona que encontraron con una camiseta de Peñarol.

Era un adolescente de 17 años que iba en bicicleta, a quien asesinaron sin mediar palabra. Luego de eso se viralizó un audio donde se advertía sobre represalias por el crimen. El mensaje fue de Erwin "Coco" Parentini, barrabrava de Peñarol, que estaba en el Penal de Libertad por haber sido condenado a 28 años de prisión por ser coautor de homicidio muy especialmente agravado en el asesinato del hincha de Nacional Lucas Langhain. A raíz de eso lo trasladaron a un módulo de máxima seguridad.

Parentini dijo que "las cosas son entre grandes". "Un niño, un adolescente que va en una bicicleta a hacer los mandados no tiene nada que ver con una hinchada de fútbol, una barra de fútbol, eso no se hace", afirmó.

"Eso es un acto de cobardía, si ellos saben cada cual donde vive cada quien, cada jefe. Eso es cobardía como lo que hicieron en Santa Lucía con (Hernán) Fioritto, otra cobardía más. Siempre lo mismo con ustedes", agregó el barra. En otro pasaje del mensaje, Parentini advierte que "la violencia se combate con violencia": "Vamos para ahí de una. No van a saber cómo ni cuándo ni dónde, pero les van a aparecer por todos lados (...) Ahora se viene un vendaval, ahora se viene un vendaval, no se asombren de nada".

*Aclaración: la versión original de esta nota fue modificada porque afirmaba, erróneamente, que los condenados volverían a prisión. A los lectores e involucrados, las disculpas del caso.