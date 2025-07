Los dos jugadores con los que Peñarol corre riesgo de que se le vayan libres sin dejarle ingresos al final de la temporada 2025

"Por ahora no estamos llegando a un acuerdo de renovación. Nos gustaría renovarlo y en diciembre es inevitable venderlo. Tenemos el 50% de la ficha, sino se irá libre. Arrancó con el Dani Gutiérrez la negociación, pero cambió a un agente que no conocemos y no es de Uruguay y se ha empantanado", dijo el titular de los aurinegros con respecto al cambio de empresario del lateral derecho.