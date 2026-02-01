Jadson Viera confirmó el equipo titular de Nacional con 11 campeones de 2025 y sin ninguna cara nueva; Barcia quedó afuera del clásico

Jadson Viera , el entrenador de Nacional , confirmó el equipo para el clásico ante Peñarol por la final de la Supercopa Uruguaya que se juega este domingo a la hora 20:00 en el Estadio Centenario.

El equipo tricolor es con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Patiño, Luciano Boggio, Christian Oliva, Lucas Rodríguez; Nicolás López, Gonzalo Carneiro y Maximiliano Gómez.

De esa forma, se prevé que el sistema de juego tricolor sea un 4-3-3 y se confirma que en el once no hay ninguno de los nuevos fichajes, con todos jugadores quefueron campeones el año pasado.

En el banco estarán Ignacio Suárez, Juan Pintado, Tomás Viera, Federico Bais, Nicolás Rodríguez, Juan Cruz De los Santos, Nicolás Lodeiro, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Luppi y Maxi Silvera.

Afuera del plantel quedaron dos fichajes, Jhon Guzmán y Baltasar Barcia, por quien los tricolores pujaron por Peñarol.

Además, tampoco está Agustin Vera, quien no estuvo en los convocados y otras de las contrataciones, ni Agustín Rogel, quien aún no se ha sumado al equipo.