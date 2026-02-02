Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Murió el adolescente de 17 años que el sábado había sido atropellado por un ómnibus en Malvín

El accidente había ocurrido en la intersección de calles Aconcagua y Río de la Plata

2 de febrero 2026 - 10:29hs
Un adolescente&nbsp;murió en un accidente
Un adolescente murió en un accidente Camilo dos Santos

Este domingo en la madrugada murió un adolescente de 17 años que había sido atropellado por un ómnibus el sábado en la zona del barrio Malvín.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el accidente había ocurrido sobre las calles Aconcagua y Río de la Plata.

Allí, un ómnibus con pasajeros con destino a Portones estaba circulando por la calle cuando, en determinado momento, chocó contra el menor de edad, quien se había cruzado por delante en su bici.

Producto del fuerte impacto, el joven fue trasladado a un centro médico cercano en estado grave, donde en horas de la madrugada del domingo murió.

Una vecina de la zona, en diálogo con el consignado medio, manifestó su molestia por las velocidades en las que circulan los vehículos.

"Estaba en mi casa y sentí un bocinazo del ómnibus. En esta calle Aconcagua pasan cinco líneas de ómnibus. Las frenadas son continuas, esos ruidos son normales", dijo y aseguró que junto a otros vecinos han realizado diversos reclamos, pero no han tenido respuesta.

"Un semáforo sería ideal, pero cualquier cosa: aunque sea un lomo de burro, una cámara, algo que les impida ir a esa velocidad. Nadie nos ha escuchado hasta ahora", expresó.

Temas:

murió ómnibus Malvín

