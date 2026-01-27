Sorteo millonario del 5 de Oro: este miércoles se juegan pozos acumulados por más $ 138 millones

El 5 de Oro con Revancha vuelve a generar expectativa tras el sorteo realizado el domingo 25 de enero , en el que el pozo de Oro quedó vacante , mientras que el pozo Revancha fue acertado en una banca de Montevideo , según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

En el sorteo del domingo, los números extraídos fueron los siguientes:

Al no registrarse ganadores en el pozo principal, el monto quedó acumulado para el próximo sorteo.

Sorteo 5 de Oro : 1, 3, 4, 25 y 32. Bolilla extra : 16.

Este miércoles 28 de enero , el 5 de Oro con Revancha pondrá en juego pozos acumulados por $ 138.600.000 , una cifra que equivale a más de US$ 3,5 millones , aproximadamente.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.

El sorteo se realizará en su horario habitual y volverá a captar la atención de miles de apostadores en todo el país, atraídos por uno de los premios más altos de estas instancias.