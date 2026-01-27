Sorteo millonario del 5 de Oro: este miércoles se juegan pozos acumulados por más $ 138 millones

El 5 de Oro con Revancha vuelve a generar expectativa tras el sorteo realizado el domingo 25 de enero, en el que el pozo de Oro quedó vacante, mientras que el pozo Revancha fue acertado en una banca de Montevideo, según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.
Los últimos números sorteados
En el sorteo del domingo, los números extraídos fueron los siguientes:
-
Sorteo 5 de Oro: 1, 3, 4, 25 y 32. Bolilla extra: 16.
-
Sorteo Revancha: 12, 25, 31, 38 y 45.
Al no registrarse ganadores en el pozo principal, el monto quedó acumulado para el próximo sorteo.
Pozo millonario para este miércoles
Este miércoles 28 de enero, el 5 de Oro con Revancha pondrá en juego pozos acumulados por $ 138.600.000, una cifra que equivale a más de US$ 3,5 millones, aproximadamente.
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.
El sorteo se realizará en su horario habitual y volverá a captar la atención de miles de apostadores en todo el país, atraídos por uno de los premios más altos de estas instancias.