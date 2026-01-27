Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo millonario del 5 de Oro: este miércoles se juegan pozos acumulados por más $ 138 millones

Este miércoles 28 de enero, el 5 de Oro con Revancha pondrá en juego pozos acumulados por $ 138.600.000, una cifra que equivale a más de US$ 3,5 millones

27 de enero 2026 - 12:23hs
Sorteo de 5 de Oro
Sorteo de 5 de Oro Canal 12

El 5 de Oro con Revancha vuelve a generar expectativa tras el sorteo realizado el domingo 25 de enero, en el que el pozo de Oro quedó vacante, mientras que el pozo Revancha fue acertado en una banca de Montevideo, según informó la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Los últimos números sorteados

En el sorteo del domingo, los números extraídos fueron los siguientes:

  • Sorteo 5 de Oro: 1, 3, 4, 25 y 32. Bolilla extra: 16.

  • Sorteo Revancha: 12, 25, 31, 38 y 45.

Al no registrarse ganadores en el pozo principal, el monto quedó acumulado para el próximo sorteo.

Más noticias
Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 132 millones de pesos

Pozo millonario para este miércoles

Este miércoles 28 de enero, el 5 de Oro con Revancha pondrá en juego pozos acumulados por $ 138.600.000, una cifra que equivale a más de US$ 3,5 millones, aproximadamente.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.

El sorteo se realizará en su horario habitual y volverá a captar la atención de miles de apostadores en todo el país, atraídos por uno de los premios más altos de estas instancias.

Temas:

5 de Oro sorteo Millonario Dirección Nacional de Loterías y Quinielas Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: Una eternidad

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre: el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos