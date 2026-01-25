Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Martes:
Mín  24°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero EN VIVO

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

25 de enero 2026 - 22:11hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 25 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de 3.000.000 de dólares

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 111.888.444 y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 1.773.858 y tuvo un ganador.

Mientras tanto, el Pozo Revancha repartió 28.494.488 millones de pesos y resultó con un solo vencedor.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 18 de enero EN VIVO

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este miércoles 21 de enero y para cuándo se pasa

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

  • 32
  • 04
  • 01
  • 25
  • 03
  • Bolilla extra: 16

Resultados del Pozo Revancha

  • 12
  • 25
  • 31
  • 38
  • 45

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro resultados sorteo Pozo de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Carnaval: el concurso tendrá etapas el lunes 26 y martes 27 de enero y luego seguirá el jueves 29.
CARNAVAL 2026

No arrancó el concurso de carnaval y ya hay una etapa suspendida (y no es por lluvias)

El subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, y el ministro Gabriel Oddone
DISCUSIÓN

Impuestos, IRPF, Fonasa y tarifas: los argumentos del gobierno para defender los cambios que la oposición señala como "ajuste fiscal"

La faceta emprendedora de Andy Vila: lanzó una marca de ropa con su hermana que se consolida en Punta del Este y proyecta expandirse al interior del país
EMPRENDIMIENTO

La faceta emprendedora de Andy Vila: lanzó una marca de ropa con su hermana que se consolida en Punta del Este y proyecta expandirse al interior del país

El PrEP co-formulado está disponible, pero su precio varía en cada prestador.
SEXUALIDAD

El tratamiento preventivo disponible en Uruguay, que se debería indicar cinco veces más y que permitiría eliminar el VIH

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos