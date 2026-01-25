5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero EN VIVO

Este domingo 25 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de 3.000.000 de dólares

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 111 .888.444 y resultó vacante . El Pozo de Plata ponía en juego $ 1.773.858 y tuvo un ganador .

Mientras tanto, el Pozo Revancha repartió 28.494.488 millones de pesos y resultó con un solo vencedor.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

32

04

01

25

03

Bolilla extra: 16

Resultados del Pozo Revancha

12

25

31

38

45

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.