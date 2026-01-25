5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero EN VIVO

Este domingo 25 de enero se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de 3.000.000 de dólares
El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 111.888.444 y resultó vacante. El Pozo de Plata ponía en juego $ 1.773.858 y tuvo un ganador.
Mientras tanto, el Pozo Revancha repartió 28.494.488 millones de pesos y resultó con un solo vencedor.
Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Resultados del Pozo de Oro
- 32
- 04
- 01
- 25
- 03
- Bolilla extra: 16
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.