Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este miércoles 21 de enero y para cuándo se pasa

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) anunció que este miércoles 21 de enero no se realizará el sorteo del 5 de Oro como es habitual durante esta jornada y los domingos.

En sus redes sociales, la institución aclaró que dicho juego quedó "suspendido" por la realización de la Lotería La Revancha de Reyes , que se sortea el viernes 23 de enero . De esta manera, los dos juegos no quedan tan próximos en el tiempo.

" El próximo sorteo del 5 de Oro se realizará el domingo 25 de enero ", señalaron desde la DNLQ.

Y aclararon que las apuestas que ya estaban realizadas para el sorteo de este miércoles serán "válidas automáticamente" para el sorteo del próximo domingo.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.