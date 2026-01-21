Dólar
Nacional / JUEGOS DE AZAR

Por qué no hay sorteo del 5 de Oro este miércoles 21 de enero y para cuándo se pasa

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas explicó qué pasará con las apuestas que ya estaban hechas para el sorteo de este miércoles 21 de enero

21 de enero 2026 - 15:23hs
5 de Oro

5 de Oro

El Observador

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) anunció que este miércoles 21 de enero no se realizará el sorteo del 5 de Oro como es habitual durante esta jornada y los domingos.

En sus redes sociales, la institución aclaró que dicho juego quedó "suspendido" por la realización de la Lotería La Revancha de Reyes, que se sortea el viernes 23 de enero. De esta manera, los dos juegos no quedan tan próximos en el tiempo.

"El próximo sorteo del 5 de Oro se realizará el domingo 25 de enero", señalaron desde la DNLQ.

Y aclararon que las apuestas que ya estaban realizadas para el sorteo de este miércoles serán "válidas automáticamente" para el sorteo del próximo domingo.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otra de las vías para participar del juego.

Temas:

sorteo 5 de Oro

