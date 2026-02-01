Dólar
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 154 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

1 de febrero 2026 - 12:25hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 1 de febrero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 154.1 millones de pesos, lo que se traduce en más de 3.9 millones de dólares (U$S 3.971.256).

El Pozo de Oro sortea un total de 143.6 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 10.5 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

5 de Oro sorteo Pozo de Oro

