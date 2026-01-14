Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan casi 85 millones de pesos

Este miércoles 14 de enero se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 84.8 millones de pesos, lo que se traduce en casi 2.2 millones de dólares (U$S 2.189.536).
El Pozo de Oro sortea un total de 77.9 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 6.9 millones de pesos.
Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.