Dólar
Compra 38,00 Venta 40,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Martes:
Mín  23°
Máx  33°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 28 de diciembre EN VIVO

El próximo sorteo del 5 de Oro se realizará el miércoles 31 a las 16 horas. Para esta instancia, los pozos estimados alcanzan los $62.500.000, con un Pozo de Oro de $32.500.000 y un Pozo Revancha de $30.000.000.

28 de diciembre 2025 - 22:17hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 28 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 48.500.000, lo que se traduce en U$S 1.237.276.

El Pozo de Oro sorteaba $ 24.500.000 y resultó vacante. El Pozo de Plata también quedó sin aciertos.

Por otra parte, el Pozo Revancha ponía en juego $ 24.000.000 y resultó también vacante.

Más noticias
Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 48 millones de pesos

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: resultados de este domingo 21 de diciembre

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

  • 43
  • 34
  • 35
  • 17
  • 40
  • Bolilla extra: 27

Resultados del Pozo Revancha

  • 36
  • 40
  • 06
  • 23
  • 48

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas informó que el próximo sorteo del 5 de Oro se realizará el miércoles 31 a las 16 horas. Para esta instancia, los pozos estimados alcanzan los $62.500.000, con un Pozo de Oro de $32.500.000 y un Pozo Revancha de $30.000.000.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro resultados Pozo de Oro Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Seguí leyendo

Las más leídas

Luana Persíncula lanzó su primer disco, Icónica
ICÓNICA

Luana: "Me aterra que las pibas de Uruguay, sobre todo las soñadoras, no tengan una referencia nacional. Las hay, pero somos muy pocas"

La calidad de las pocas imágenes no logra desentrañar el misterio
URGENTE

Ocurrió en Uruguay y casi nadie se dio cuenta: el dato que desconcierta a los expertos

Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV
PODER EJECUTIVO

Patrullas oceánicas OPV: Defensa notificó el viernes a Cardama de sus "incumplimientos" y la carta de crédito en febrero está comprometida

Los legisladores que más viajaron, los que devolvieron más viáticos y los destinos a los que fueron
PARLAMENTO

Los legisladores que más viajaron, los que devolvieron más viáticos y los destinos a los que fueron

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos