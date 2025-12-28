5 de Oro: resultados del domingo 28 de diciembre EN VIVO

Este domingo 28 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 48.500.000 , lo que se traduce en U$S 1.237.276 .

El Pozo de Oro sorteaba $ 24.500.000 y resultó vacante. El Pozo de Plata también quedó sin aciertos.

Por otra parte, el Pozo Revancha ponía en juego $ 24.000.000 y resultó también vacante.

Resultados del Pozo de Oro

43

34

35

17

40

Bolilla extra: 27

Resultados del Pozo Revancha

36

40

06

23

48

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas informó que el próximo sorteo del 5 de Oro se realizará el miércoles 31 a las 16 horas. Para esta instancia, los pozos estimados alcanzan los $62.500.000, con un Pozo de Oro de $32.500.000 y un Pozo Revancha de $30.000.000.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.