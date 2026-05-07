Matching funds: la herramienta de coinversión que impulsa el gobierno para apalancar startups uruguayas y atraer inversores

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) apuesta por la co-inversión como instrumento para potenciar startups uruguayas y, al mismo tiempo, recibir utilidades que luego pueda volver a invertir en el ecosistema emprendedor.

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En la actualidad la ANII recibe el 100% de su presupuesto de fondos estatales y con este instrumento podría empezar a financiar parte de lo que ejecuta.

En entrevista con Café y Negocios el presidente de la Agencia, Álvaro Brunini , destacó que la apuesta por este instrumento responde a potenciar las opciones de financiamiento que tienen los emprendimientos y a “ayudar a desarrollar el ecosistema de capital privado” que, entiende, se dinamizó de la mano de la creación de Urucap, la llegada de inversores argentinos, inversores ángeles y fondos de Venture Capital (capital de riesgo).

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El nuevo esquema planteado por la ANII busca corregir fricciones operativas, aumentar el flujo de coinversiones y adaptar las bases a las prácticas habituales del ecosistema emprendedor local e internacional.

"Estamos ahora fortaleciendo Matching Funds con el objetivo de hacer sostenibles los recursos de ANII a largo plazo y que no dependan exclusivamente de fondos presupuestales", señaló Brunini.

¿Cómo funciona?

En primer lugar se conforma un registro de Organizaciones de Capital Emprendedor (OCE) e Inversores Ángeles. Luego de ser aprobados, quienes formen parte del registro, tendrán la posibilidad de presentar propuestas de co-inversión en startups, con prioridad de sectores como tecnologías digitales avanzadas, tecnologías verdes y biotecnología.

Existe una relación de coinversión 1 a 1 entre el inversor privado registrado y ANII con tickets de entre US$ 75.000 y US$ 500.000.

Pueden postularse inversores ángeles nacionales o extranjeros. Desde la ANII exigen que tengan antecedentes en financiamiento de startups, demostrada capacidad financiera, competencias necesarias para dar seguimiento a cada una de las inversiones, y casos de éxito demostrables.

En el caso de las OCEs, deberán contar con un fondo alineado a las áreas priorizadas, con un tamaño objetivo mínimo de US$ 10 millones y al menos un 25% de capital comprometido, o haber realizado al menos 10 inversiones en startups de base tecnológica o científico-tecnológica por un monto acumulado no inferior a US$ 1.000.000. En tanto, los inversores ángeles deberán demostrar haber invertido en startups de base tecnológica o científico-tecnológicas, por un monto acumulado no menor a US$ 75.000 en los últimos cinco años y deben contar con una inversión realizada ese año o el año anterior a la postulación.

Por otra parte, las startups que pueden recibir la inversión son aquellas que se encuentren en etapas tempranas y que propongan un producto o servicio innovador, un modelo de negocios escalable y alto potencial de crecimiento.

En la misma línea, la ANII determina como requisito que cuenten con mínimo producto viable y tracción demostrable. Además en el caso de las biotecnológicas deben tener realizada, al menos, una prueba de concepto.

Los resultados de Matching Funds

Matching Funds fue concebido para apalancar el capital privado, reducir el riesgo percibido en inversiones en etapas tempranas y fomentar el ecosistema de capital emprendedor nacional.

Desde su lanzamiento, el programa registró 19 coinversores aprobados (15 Organizaciones de Capital Emprendedor y 4 inversores ángeles) y 10 coinversiones aprobadas por un total de US$2.345.000

Las startups que recibieron inversión por matching funds

Nueve empresas ya recibieron capital por medio de este instrumento de coinversión.

Ahorra Fácil, tecnológica que promueve la inclusión financiera mediante herramientas digitales de ahorro y gestión económica personal.

Anzi Finance: Desarrolla soluciones fintech que facilitan el acceso a financiamiento y servicios financieros digitales.

Ardan Pharma: Biotecnológica que desarrolla fármacos para estimular la respuesta del sistema inmune contra el cáncer.

Eolo Pharma: Biotecnológica enfocada en el desarrollo de compuestos terapéuticos para enfermedades metabólicas y crónicas

Eywa: Desarrolla terapias innovadoras para la salud mental basadas en compuestos psicodélicos producidos mediante ingeniería metabólica.

Radbio: Impulsa soluciones tecnológicas vinculadas al desarrollo científico y biomédico orientadas a abordar enfermedades complejas mediante enfoques innovadores.

Skyblue analytics: Empresa de analítica de datos y soluciones fintech que transforma información en inteligencia estratégica para la toma de decisiones.

Tell: Herramienta tecnológica automatizada diseñada para optimizar la gestión y el análisis de información en entornos digitales.

Metabix Biotech: Startup con potencial de impacto global que desarrolla tecnología predictiva de riesgos microbiológicos y patógenos emergentes para el sector agro-alimentario a partir de muestras ambientales.