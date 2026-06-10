Desde pencas internacionales hasta detenciones temporales de la producción: las estrategias de las empresas para adaptarse al Mundial y capitalizarlo puertas adentro

Mientras millones de personas se preparan para seguir a partir de este jueves los partidos del mundial de fútbol 2026 , son varias las empresas en Uruguay que capitalizan esta instancia con acciones internas .

Tal es el caso de Aguada Park, PedidosYa, Nestlé, Bimbo y ADT , que en diálogo con Café y Negocios repasaron sus propuestas, que van desde pencas internacionales, hasta propuestas gastronómicas, espacios diseñados para ver los encuentros y cambios en su modelo de trabajo.

Si bien los partidos de Uruguay en la primera fase no coinciden con horarios típicos de oficina como ha pasado en otros mundiales, para sectores que operan de forma continua, como la seguridad privada o la industria, el desafío sigue siendo compatibilizar la actividad con el interés que despierta el torneo .

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En paralelo, empresas que no tienen operativa en esa franja horaria ven en el Mundial una oportunidad para fomentar la integración, generar espacios de encuentro y reforzar el sentido de pertenencia entre sus equipos más allá de los partidos.

“Son momentos que fortalecen los vínculos y fomentan la integración de una comunidad compuesta mayoritariamente por uruguayos, pero también por profesionales de distintos países de América y Europa. Son estas instancias las que nos ayudan a construir el espíritu de comunidad internacional y dinámica que caracteriza a Aguada Park", dijo a Café y Negocios Fabiana Valiño, gerenta de marketing y asuntos corporativos de Aguada Park Free Zone.

En su caso, la empresa desplegó una ambientación temática vinculada al mundial en distintos espacios de sus instalaciones. Entre las propuestas figuran además un stand mundialista ubicado en el hall principal, con juegos y premios para los colaboradores, así como una penca interna que tiene televisores como recompensa para los ganadores.

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La zona franca de servicios también apostará por actividades menos convencionales. Por ejemplo, junto al restaurante Blé, que funciona dentro de sus instalaciones, organizará una degustación de chorizos, uno de los productos más asociados al fútbol entre los uruguayos. La agenda incluye además una exposición de arte vinculada al Mundial y la visita de Dora Scasso, hija del arquitecto Juan Antonio Scasso, responsable del diseño del Estadio Centenario.

Otras compañías aprovechan el torneo para conectar sus operaciones en distintos países. En PedidosYa, por ejemplo, se realizará una penca regional en la que participarán empleados de los 15 países donde opera la empresa. Una iniciativa similar impulsan otras multinacionales en Uruguay, como es el caso de Bimbo, que contará con una penca con tres ganadores a nivel regional y tres ganadores locales por país.

La oficina de la plataforma de tecnología y servicio de entrega a domicilio también fue ambientada con temática mundialista y los partidos se transmitirán en distintas pantallas distribuidas en sus instalaciones.

En Nestlé, el foco también está puesto en la integración cultural. La compañía organizará un “Mundial culinario”, una instancia en la que los colaboradores compartirán platos típicos de los distintos países representados por trabajadores de su planta de Canelones. Además, el jueves 11, fecha de inicio del torneo, las instalaciones contarán con branding mundialista. La propuesta de la compañía de alimentos incluye también la posibilidad de asistir al trabajo con indumentaria alusiva a los países participantes, competencias de preguntas y respuestas y un "Mundialito Nestlé" de fútbol 5, que contará con la participación de 48 empleados.

En tanto, para empresas que mantienen operaciones activas durante los horarios de los partidos, como es el caso de la compañía de seguridad electrónica ADT, el desafío pasa por compatibilizar el seguimiento del torneo con la continuidad del servicio. En ese sentido, además de activaciones temáticas, concursos internos y dinámicas de engagement, la empresa habilitará espacios compartidos para que los trabajadores puedan ver los encuentros.

“ADT garantiza la continuidad de sus operaciones durante todo el Mundial. De esta manera, la compañía equilibra la participación en el evento con su compromiso de brindar un servicio de excelencia ininterrumpido a sus clientes”, dijeron desde la empresa, a la vez que agregaron que ven en los grandes eventos una oportunidad para fortalecer la cultura de la empresa.

Bimbo, otra de las empresas con operaciones activas durante los encuentros futbolísticos, detendrá temporalmente las líneas de producción en los partidos de Uruguay para trasladarse a los comedores, que están ambientados especialmente para la ocasión y cuentan con televisores que sintonizarán los partidos. Asimismo, en las panaderías propias habilitaron el uso de los celulares corporativos para seguir los encuentros sin sonido.

“Más allá de los resultados deportivos, buscamos que esta experiencia sea una oportunidad para encontrarnos, compartir y seguir fortaleciendo los vínculos”, dijeron desde la empresa.