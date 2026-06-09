Aerolíneas apuestan al crecimiento de la conexión entre Montevideo y San Pablo

A última hora de la noche desde Brasil y a primera hora de la mañana desde Uruguay, tres nuevos vuelos semanales sin escalas empezaran a unir Montevideo y San Pablo.

Esta ruta contemplará 10 vuelos semanales en cada sentido dentro de la compañía a partir del mes de agosto.

“Las nuevas frecuencias entre ambos destinos son fruto de los esfuerzos de GOL por reforzar aún más la conectividad en este importante corredor, diversificando las opciones para los clientes que viajan por motivos de ocio o de negocios y que embarcan tanto en Guarulhos, uno de los principales centros de operaciones de GOL, como en el Aeropuerto de Carrasco”, destacaron desde la aerolínea en un comunicado al que accedió Café y Negocios.

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Desde el Aeropuerto de Carrasco afirmaron que este incremento no responde únicamente a una demanda creciente, sino también a una estrategia de la compañía para fortalecer la conectividad entre el Nordeste de Brasil y otros destinos de su red, alimentando especialmente las rutas hacia el Caribe, donde opera vuelos a Aruba y Punta Cana.

A su vez, la aerolínea Latam también sumó dos nuevas frecuencias a San Pablo en los últimos dos meses y opera 27 frecuencias semanales entre ambas ciudades.

En términos globales, el Aeropuerto Internacional de Carrasco registra 19.000 pasajeros por encima del mismo momento del año anterior y, dentro de ese crecimiento, se registra una mayor demanda hacia el sur de Brasil.

Horarios de las nuevas frecuencias

Las nuevas frecuencias anunciadas por GOL comenzarán el 13 de agosto con el vuelo G3 7482, siempre los jueves, viernes y domingos, con salida de Guarulhos a las 23:15 y llegada a la capital uruguaya a las 02:25 del día siguiente.

El vuelo de regreso desde Montevideo tendrá lugar los lunes, viernes y sábados, en el vuelo G3 7483, cuya salida está prevista para las 5h20 en el Aeropuerto de Carrasco, y la llegada a la región metropolitana de San Pablo (GRU), a las 07:55.