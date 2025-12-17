Dólar
/ Café y Negocios / FUSIONES

Continúa la puja por Warner Bros: la compañía insta a sus inversores a rechazar oferta de Paramount y reitera su apoyo a la fusión con Netflix

Antes de que Warner Bros pudiese cerrar el trato con Netflix, Paramount ofreció pagar un valor más alto para conquistar a los accionistas

17 de diciembre 2025 - 11:54hs
Warner Brothers
AFP

Warner Bros. Discovery instó en las últimas horas a sus accionistas a rechazar la oferta hostil presentada por Paramount Skydance (PSKY) y reiteró su respaldo al acuerdo de fusión con Netflix, en un nuevo capítulo de esta puja por el histórico estudio de cine y televisión.

La recomendación fue comunicada a los accionistas por la junta directiva, señalando riesgos financieros y de ejecución.

De esta manera, antes de que la empresa pudiera cerrar el trato con Netflix, Paramount ofreció pagar un valor más alto para captar directamente el apoyo de los accionistas, con una oferta en efectivo de US$ 30 por acción.

En este intento por revertir la definición -que aún está sujeta a aprobación regulatoria-, Paramount sostiene que su propuesta supera a la de Netflix, que pagaría aproximadamente US$ 27,75 por acción.

No obstante, en las últimas horas el proceso tuvo una nueva vuelta, a partir de una comunicación oficial de WBD en la que insta a los accionistas a rechazar la oferta pública de adquisición hostil, a la que califican como “inferior e inadecuada”, y mantenerse alineados con el acuerdo original con Netflix.

Entre los riesgos señalados por la junta directiva de Warner Bros., consignó Bloomberg, figura la falta de respaldo adecuado al compromiso de capital por US$ 40.700 millones.

Además, plantean inquietudes vinculadas a la incertidumbre financiera de la propuesta y al riesgo de que Paramount pudiera rescindir el acuerdo en cualquier momento, según indicaron en una carta enviada a los accionistas el miércoles.

En ese marco, la junta directiva de Warner Bros. Discovery reiteró de forma unánime su recomendación de apoyo al acuerdo con Netflix y aconsejó a los accionistas de WBD rechazar la oferta de PSKY.

Temas:

Warner Netflix Inversores oferta fusiones y adquisiciones

