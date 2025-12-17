Continúa la puja por Warner Bros: la compañía insta a sus inversores a rechazar oferta de Paramount y reitera su apoyo a la fusión con Netflix

Warner Bros. Discovery instó en las últimas horas a sus accionistas a rechazar la oferta hostil presentada por Paramount Skydance (PSKY) y reiteró su respaldo al acuerdo de fusión con Netflix , en un nuevo capítulo de esta puja por el histórico estudio de cine y televisión.

La recomendación fue comunicada a los accionistas por la junta directiva, señalando riesgos financieros y de ejecución.

En las últimas semanas, Netflix anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir Warner Bros ., así como activos clave como el servicio de streaming HBO Max, en una operación valuada en más de US$ 80.000 millones.

Sin embargo, luego de hacerse pública esta información, y a pesar de que la oferta de Paramount Skydance para quedarse con el gigante del entretenimiento ya había sido rechazada, l a compañía no desistió y decidió jugar una última carta: lanzar una oferta hostil para quedarse con WBD.

De esta manera, antes de que la empresa pudiera cerrar el trato con Netflix, Paramount ofreció pagar un valor más alto para captar directamente el apoyo de los accionistas, con una oferta en efectivo de US$ 30 por acción.

En este intento por revertir la definición -que aún está sujeta a aprobación regulatoria-, Paramount sostiene que su propuesta supera a la de Netflix, que pagaría aproximadamente US$ 27,75 por acción.

No obstante, en las últimas horas el proceso tuvo una nueva vuelta, a partir de una comunicación oficial de WBD en la que insta a los accionistas a rechazar la oferta pública de adquisición hostil, a la que califican como “inferior e inadecuada”, y mantenerse alineados con el acuerdo original con Netflix.

Entre los riesgos señalados por la junta directiva de Warner Bros., consignó Bloomberg, figura la falta de respaldo adecuado al compromiso de capital por US$ 40.700 millones.

Además, plantean inquietudes vinculadas a la incertidumbre financiera de la propuesta y al riesgo de que Paramount pudiera rescindir el acuerdo en cualquier momento, según indicaron en una carta enviada a los accionistas el miércoles.

En ese marco, la junta directiva de Warner Bros. Discovery reiteró de forma unánime su recomendación de apoyo al acuerdo con Netflix y aconsejó a los accionistas de WBD rechazar la oferta de PSKY.