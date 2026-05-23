VIDEO | Así fue el ataque a Ricky Martin con gas lacrimógeno

El cantante puertorriqueño Ricky Martin vivió momentos de tensión durante un recital en Montenegro luego de que una persona arrojara gas lacrimógeno cerca del escenario en pleno show. El incidente ocurrió mientras el artista se presentaba en la Plaza de la Independencia de Podgorica , en el marco del inicio de su gira europea “Ricky Martin Live 2026” .

Según trascendió, el ataque generó caos y desesperación entre los asistentes, por lo que el espectáculo debió ser interrumpido durante varios minutos mientras personal de seguridad evacuaba al músico y a parte del público.

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El episodio ocurrió durante un concierto gratuito organizado por las celebraciones de los 20 años de la independencia de Montenegro . Testigos aseguraron que un hombre lanzó gas lacrimógeno hacia la zona del escenario, lo que provocó corridas y escenas de pánico entre las miles de personas presentes.

De inmediato, los organizadores activaron el protocolo de seguridad y Ricky Martin abandonó el escenario acompañado por su equipo. Los servicios médicos también asistieron a algunos espectadores afectados por el gas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que el recital se detuvo abruptamente mientras el público intentaba alejarse de la zona afectada. Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron preocupación entre los fanáticos del artista.

El comunicado tras el ataque a Ricky Martin en Montenegro

Horas después del incidente, el entorno del cantante confirmó que tanto Ricky Martin como su staff se encontraban en buen estado. Su representante, Róndine Alcalá, explicó que el artista fue evacuado únicamente por precaución y que las autoridades locales lograron controlar rápidamente la situación.

image La representante y publicista de Ricky Martin, Róndine Alcalá, publicó un comunicado.

A pesar de las recomendaciones de su equipo de no continuar con el show, el cantante decidió regresar al escenario una vez que se garantizó la seguridad del lugar. El recital finalmente pudo completarse y la gira europea continuará según lo previsto.

Hasta el momento, la policía de Montenegro mantiene abierta una investigación para identificar al responsable del ataque ocurrido durante el recital del artista latino.