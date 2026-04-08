Ricky Martin hizo que el Antel Arena se olvidara del ciclón: así fue la noche de celebración en Montevideo

La luz recorta su silueta sobre el escenario. Un halo blanco que lo define mientras se mueve fluido y etéreo entre los músicos que ejecutan las canciones que lo han convertido en un ícono del pop latino. Por un momento, parece absorberlo todo. Ricky Martin recibe el amor, el entusiasmo y la devoción de un público que está ahí para él.

El cantante boricua regresó a Montevideo tres años después de su último show en el marco de su gira Ricky Martin Live 2026 , un recorrido de casi dos horas por algunas de sus canciones más populares, aquellas que marcaron un hito en el panorama de la música latina, las que abrieron y consolidaron el camino de su internacionalización.

Pégate abrió el show como un manifiesto: el de bailar y festejar las penas, las dificultades y las incertidumbres. Mientras el mundo miraba al norte, donde se decidía sobre el futuro de una escalada del conflicto en Medio Oriente, adentro del Antel Arena la consigna era sencilla: entregarse a la música.

El material sin el que no existirían las películas de Hollywood y que surgió para evitar extinguir a los elefantes

Pa'l dolor, pa'l mal de amores Nada como el repique de mis tambores Que que hay tirarse a la calle dejando atrás los problemas Que cómo decía mi madre, bailando todo se arregla

Ricky Martin - Uruguay 2026 Faustina Cingolani

Desde el primer acorde, el artista dejó en claro por qué se convirtió en un ícono. Y por qué más de ocho mil personas llenaron el Antel Arena en cuestión de días y atravesaron una tormenta que amenazaba con volarlo todo, solo para verlo mover las caderas.

Y él se lo agradeció. “Gente que quiere, gente que ama, eso es Uruguay para mí”, dijo el artista en el comienzo del show que marcó el inicio de la porción sudamericana de su gira internacional. “Esta noche les regalo mi historia. Ustedes me han ayudado es escribirla”.

Yo vengo a pasarla bien a Montevideo. Me olvido de todo esta noche. Señores y señoras, aquí tienen lo mejor de mi música. Espero que la disfruten tanto como yo. Te amo Uruguay. Yo vengo a pasarla bien a Montevideo. Me olvido de todo esta noche. Señores y señoras, aquí tienen lo mejor de mi música. Espero que la disfruten tanto como yo. Te amo Uruguay.

María, Adrenalina, Bombón de azúcar y Vuelve marcaron el inicio de una batería de canciones que se convirtieron en un viaje a una habitación adolescente, un recuerdo de la infancia o un casete casero. Canciones que fueron soporte emocional y cable a tierra. Canciones que siguen siendo parte de la vida de quienes están allí para escucharlo.

Una ceremonia de amor correspondido entre el público que lleva su firma tatuada en la piel, que tiene su rostro impreso en sobre el cuerpo, que lleva años soñando con verlo y la que mientras lo mira sólo piensa en cuánto faltará para su regreso.

Ricky Martin - Uruguay 2026 Faustina Cingolani

Ricky Martin llevó a Montevideo acompañado por una numerosa banda de músicos que desplegó arreglos de diversos géneros a cargo del director musical de la gira, Pablo Della Bella; una banda que incluso recorrió el escenario junto al artista y tomó la delantera en algunos momentos en los que el show puso el foco sobre sus músicos.

El artista boricua también estuvo acompañado por tres parejas de bailarines que lo siguen en su desafío coreográfico. Sensual, cercano y preciso. Un despliegue escénico casi teatral por momentos.

Sin embargo, cuando queda solo con la banda se deja llevar por el recorrido de la música por su cuerpo. En los pies, en la cadera, en los hombros, en el vaivén de la cabeza. Es en esos pequeños momentos –los intervalos, los pasos volátiles con los que camina el escenario y lo vuelve suyo– cuando el artista realmente se vuelve magnético.

Y el público grita.

Shake your bon-bon, Qué rico fuera, Lola, Lola y La Bomba se sucedieron como una fórmula precisa para el éxito de un concierto que tenía al público bailando, saltando y gritando desde el fondo de sus gargantas. Pero aquella subida en la que los tenía prendados se detuvo momentáneamente en una versión en inglés de She Bangs, la canción que lanzó a comienzos del milenio como parte de su disco Sound Loaded y que el público uruguayo coreó en español.

Me enloquece cuando baila camina

No puedo parar

Esa mujer me va a matar

Ricky Martin - Uruguay 2026 Faustina Cingolani

La porción de baladas de la noche se impuso como uno de los fragmentos más altos del show con temas como Tal Vez, Gracias por pensar en mí, A medio vivir o Y todo queda en nada. Fue entonces cuando los uruguayos dejaron la voz en las palabras del ídolo latino. Y el cantante deja en la voz de su público algunos fragmentos de Fuego de noche y Te extraño, actuando como el director de su propio coro.

"Nos quedamos en este rollo romántico un poco, ¿podemos?", le preguntó a la gente, entre la que una mujer compartía ese momento con su padre mediante una videollamada y una señora cantaba abrazada de su pequeño hijo parado sobre una de las sillas del campo del Antel Arena.

De repente, segundos después de comienzo de Tu recuerdo, el cantante pide que todo se detenga. "Vamos a empezar otra vez. Disculpen, hay un problema técnico. Pasó en esta canción en otro show y me gustaría empezar otra vez, porque no está sonando bien. A lo mejor ustedes no se dieron cuenta, pero aquí (señala sus oídos) no suena bien", aclaró. Y ese respeto por su público se hizo evidente.

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El cuatro puertorriqueño siguió sonando mientras el cantante volvía detrás de escena para el último cambio de vestuario de la noche. Una propuesta estética que pasó desde conjuntos completamente negros, pantalones sastreros, camisas fluidas y transparencias, a un conjunto colorido que marca el final de la noche. Y mientras el cuatro deja de tocar tres bailarinas suben a escena con amplias polleras para bailar un intervalo de bomba puertorriqueña y dejan abierto un canal directo a Puerto Rico.

La mordidita, Por arriba, por abajo y Vente pa’ ca vuelven a llevar el pulso de la fiesta que Ricky Martin decretó al comienzo de la noche. Una seguidilla de baile y disfrute en la que el cantante se acerca a su publico, lo mira a los ojos y lo celebra. Una noche que llegó al final con Livin’ la vida loca y La copa de la vida, dos de sus canciones consagratorias.

Para el público, fue una última celebración antes de regresar a la tormenta.